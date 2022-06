Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja juče su saopštili da je za isplatu dječijih dodataka od septembra Zakonom o budžetu za 2022. godinu planirano 27.400.000 eura.

– Tehničkim rebalansom budžeta u maju predviđena su sredstva za isplatu dječjeg dodatka do 18 godina u skladu sa zakonom. Ministarstvo rada i socijalnog staranja radi na izradi svih smjernica za roditelje u vezi sa prijavama, a javnost će biti blagovremeno obaviještena o načinu i uslovima prijave za dodatak za djecu do 18 godina. Do sada je za dječji dodatak isplaćeno 8.999.332,83 eura, a do kraja godine za isplatu dječjih dodataka preostalo je 18.510.667,17 eura. Iz gore navedenog proizilazi da su sredstva za isplatu dječjeg dodatka obezbijeđena u budžetu i da isplata dječjeg dodatka koja ja planirana od septembra nije ugrožena – tvrde u ministarstvu.