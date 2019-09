Ulaganje od 13 miliona evra bez rezultata – dva nova ekološka incidenta

Višedecenijsko neulaganje u komunalnu infrastrukturu grada eskaliralo je ekološki incidentima na najkraćoj rijeci u opštini a građani se pitaju kakav je efekat ulaganja u izgradnju sistema za otpadne vode vrijednog preko 13 miliona evra kada je zagađenje sve vidljivije.

Kako je juče, 5.septembra, primjećena prljavština u vidu masnoće i deterdženta u rijeci Breznici u zoni gradskog parka, danas je utvrđeno da je izvor zagađenja ispod podzide Doma za stare. Na poziv Sportsko ribolovnog kluba “Lipljen” jutros su na licu mjesta bili predstavnici komunalne policije, DOO Vodovod i nadležni iz Doma za stare, poljoprivredni inspektor Mile Čamdžić I opštinski inspektor za vodu Veselin Paldrmić.

– Izvor zagađenja potiče od kanalizacije na koju su pripojene fekalne otpadne vode iz Motela Vodice i Gradskog stadiona. Izvor zagađenja je otkriven metodom puštanja boje u prisustvu inspektora za poljoprivredu, opštinskog inspektora za vode i lica iz doo Vodovoda. Ovom prilikom se izvinjavamo zaposlenima u Domu starih zbog deranžiranja i ometanja u radu jer je i njihova kanalizaciona infrastruktura morala biti podvrgnuta ovom metodom, kako bi utvrdili problem, a sve u cilju njegovog rešavanja kako se ovo ne bi više dešavalo. , rekao Vaso Knežević, predsjednik SRK “Lipljen”dodajući da im je rečeno da je to tako još od prošle godine.

Problem rijeke Breznice došao je do izražaja zbog izuzetno niskog vodostaja, uslovljen sušnim perodom, pa otpad iz cijevi nije prekriven vodom i vidi se “golim” okom.

U Pljevljima u mnogim djelovima grada atmosferska i fekalna kanalizacija nisu odvojene, zbog čega je višemilionaska investicija izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda, vrijedna preko šest miliona evra, juče takođe uslovila ekološki incident – koji je širio neprijatan mirisom fekalija po vodi Breznice i Ćehotine.

– Rukovodstvo Postrojenja za preradu otpadnih komunalnih voda kaže da im u sistem dolazi više vode nego što je postrojenje projektovano. Projektovni kapacitet postrojenja za prvu fazu je 233,33 m3/h a u postrojenje dolazi 518 m3/h. To je zato što u Pljevljima nije u većini slučajeva razdvojena fekalna i atmosferska kanalizacija. Kako bi postrojenje funkcionisalo neometano isključili su kolektor kod bivše “Kožare” sa glavnog kolektora i ponovo fekalije iz kolektora idu u Breznicu. Da bi postrojenje funkcionisalo kako treba neophodno je u gradu odvojiti fekalnu od atmosferske kanalizacije a to su dodatne investicije, koje jedino mogu da se rešavaju kroz kompletnu rekonstrukciju pojedinih gradskih ulica. U postrojenje sada ide razblažena komunalna otpadna voda i zbog toga dio druge razblažene kanalizacije ide i dalje u Breznicu. Postrojenje je za uređene sisteme upravljanja komunalnom infrastrukturom, što kod nas nije slučaj. U prevodu, narodski rečeno, preskačemo neke korake, ali možda je i ovako bolje jer ćemo morati da se vratimo nazad i riješimo problematiku, jer u suprotnom imamo skupu tehnologiju koja neće postizati projektovane rezultate, a bojim se da će građani ispaštati i sve to plaćati na ovaj ili onaj način, rekao je Vaso Knežević.

Projekt “Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja”, realizuje se od 2015. godine, a ukupna vrijednost investicije je 13.262.382 evra. Projekat izgradnje sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Pljevlja obuhvata tri segmenta: izgradnju glavnog kolektora u dužini od 4 km; izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda sa ukupnim kapacitetom od 42.000 ES, prva faza izgradnje PPOV obuhvata kapacitet od 28.000 ES (SBR tehnologija);rekonstrukciju i uređenje korita rijeke Ćehotine.

Nadzor nad radovima na izgradnji glavnog gradskog kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja koštao je tri miliona evra, a novac je obezbjeđen od Evropske investicione banke I opština će otplaćivati glavnicu kredita Ministarstvu finansija u 40 rata počev od 15.08.2017. pa do 15.02.2037.godine. U toku grejs perioda Opština će plaćati kamatu.

Fotografije SRK Lipljen i pvinformer