ULES CG: NEPRIHVATLJIVI PRITISCI I PRIJETNJE UPUĆENE RTV PLJEVLJA

Izjava predsjednika Opštine Pljevlja koju su juče objavili pojedini mediji o namjerama rješavanja stanja u lokalnom javnom emiteru Radio televiziji Pljevlja, čiji je osnivač Skupština Opštine, je principijelno neprihvatljiva i spada u red pritisaka na medije, smatraju u Upravnom odboru Unije lokalnih javnih emitera Crne Gore.

“Pozivamo novog ministra kulture, regulatornu agenciju i međunarodne organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, prije svega OEBS, medijska udruženja i civilni sektor, da u skladu sa svojim nadležnostima reaguju dok ne bude pričinjena napovratna šteta po medijski sistem u Crnoj Gori. Očekujemo da reakcija bude adekvatna izjavama koje su protivne evropskim principima javnog medijskog servisa, normama Zakona o elektronskim medijima, kao i Odluci o osnivanju javnog emitera u Pljevljima“, navode predstavnici ULES CG.

Oni su podsjetili da se predsjednik Opštine Pljevlja Mirko Đačić, na konferenciji za štampu pred Novu godinu potpuno neprimjereno i brutalno obračunao sa Lokalnim javnim emiterom Radio televizija Pjevlja, upućujući otvorene političke prijetnje ovom mediju.

“Ne ulazeći u razloge lošeg poslovanja Radio televizije Pljevlja, za koje odgovornost svakako snosi i osnivač, zabrinjava način, kao i set mjera koje su najavljene, i to u trenutku kada je situacija eskalirala do granica izdržljivosti neisplaćivanjem šest zarada zaposlenima. Navodne sanacione mjere koje zagovara predsjednik Opštine Pljevlja podrazumijevaju vulgarnu komercijalizaciju programa RTV Pljevlja (“snimanje svadbi i sahrana“), otpuštanje zaposlenih (iako je svega 30 zaposlenih), smanjenje troškova umanjenjem, ionako najmanjih novinarskih plata u Crnoj Gori, sve do uvođenja stečaja“ navode iz Unije lokalnih javnih emitera Crne Gore.

Oni su podsjetili da su Zakon o medijima i Zakon o elektronskim medijima jasno definisali ulogu javnih medijskih servisa u Crnoj Gori, isključivši politički patronat nad medijima i apostrofirajući da javni emiteri podliježu prije svega sudu javnosti, kroz obavezu rada u skladu sa Zakonom, za šta su predviđeni jasni mehanizmi kontrole.

“U takvoj situaciji, nakon neprimjerenog finansijskog iscrpljivanja samog medija i zaposlenih u susret predsjedničkim i lokalnim izborima 2018. godine, pritisci i prijetnje koje je uputio Đačić imaju dimenziju otvorenog političkog ataka na Radio televiziju Pljevlja, koji zahtijevaju jasan stav ne samo medijske zajednice u Crnoj Gori, već i samog zakonodavca, nezavisnog regulatora, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i građana“ napominju iz ULES CG, izražavajući bojazan da će, kada dođe do gašenja medija i otpuštanja novinara biti kasno za bilo kakve aktivnosti i mjere.