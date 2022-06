Umjesto svečanosti blokada graničnog prelaza Ranče

Radovi na izgradnji graničnog prelaza Ranče privode se kraju, a stanovnici istoimenog sela prijete da će blokirati ovaj prelaz na dan svečanog otvaranja. Naglašavaju da su se na takav potez odlučili jer Opština Pljevlja i Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je finansijer radova, nijesu uradila novu trasu puta sa magistralnog pravca Pljevlja – Prijepolje do sela Ranče.

– Direktno pozivamo premijera Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića da preduzmu konkretne poteze i riješe problem kako se ne bi cirkus pravio na graničnom prelazu – saopštili su juče mještani sela Ranče, dodajući da u namjeri da blokiraju granični prelaz imaju punu podršku građana Pljevalja, što će se, kako su naveli, i vidjeti ako se problem ne riješi.

Mještani Ranča još od 2020. godine, od kada je počela gradnja graničnog prelaza, traže da se izvrši proboj i asfaltiranje novog puta do sela u dužini od oko 300 metara, koji bi se dalje uključivao na postojeći put. U tom slučaju mještani bi izbjegli granične kontrole, odnosno do svojih kuća dolazili bi bez prelaska graničnog prelaza, kako to rade poslednjih 16 godina. U avgustu 2020. godine dato im je obećanje da će prilazni put do sela imati prije novog graničnog prelaza, ali se to još uvijek nije desilo.

– S obzirom na to da su radovi privedeni kraju i da se uskoro očekuje otvaranje novog graničnog prelaza Ranče, mještani će na dan otvaranja to fizički spriječiti. Minstarstvo unutrašnjih poslova (MUP) može samo da sanja da će otvoriti novi granični prelaz, poručili su mještani u saopštenju za javnost i pojasnili da oni neće dozvoliti da budu građani drugog reda.

U saopštenju se navodi da je 19. maja u kabinetu predsjednika Opštine Pljevlja Rajka Kovačevića održan sastanak sa predstavnicima MUP-a, granične policije i mještana.

– Na sastanku je predsjednik Rajko Kovačević obećao da će se hitno utvrditi optimalna trasa i da će se probiti novi put ka selu, kako mještani zbog gradnje novog graničnog prelaza sa Republikom Srbijom ne bi morali da prilikom putovanja u Pljevlja prolaze državnu granicu. Do dana današnjeg niko od nadležnih iz Opštine nije izašao na lice mjesta da utvrdi trasu novog puta, osim potpredsjednika Opštine Nenada Rubežića koji je dao izjavu da problem nije nimalo jednostavan – navodi se u saopštenju mještana sela Ranče.

Za izgradnju novog graničnog prelaza sa Republikom Srbijom u selu Ranče Vlada je izdvojila oko 2, 5 miliona eura. Sredstva za novi put do Ranča nijesu planirali ni Vladi ni lokalna uprava. Iz lokalne uprave su nedavno saopštili da treba dobro vidjeti čija je obaveza izgradnja ovog puta, jer postoje funkcioneri koji su mišljenja da je Ministarstvo unutrašnjih poslova obavezno da, pored izgradnje graničnog prelaza, izgradi i prilazni put.

Ni novac za eksproprijaciju nije isplaćen

Stanovnici sela Ranče, pored nezadovoljstva zbog neizgradnje prilaznog puta, ogorčeni su i zbog neisplaćivanja novca za uzurpirano zemljište. Kako su nedavno poručili, Vlada im je izgradnjom novog graničnog prelaza uzurpirala dio imanja, a novac za eksproprijaciju još uvijek nije iplaćen. Čitav slučaj je na sudu i rješenje se tek očekuje. Mještani ističu da im je zemljište uzurpirano od avgusta 2020. godine, a da oni puta do kuća nemaju.

