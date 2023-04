Unija poslodavaca: Problematičan rast javne potrošnje i broja zaposlenih

Već godinama pozivamo nadležne na usvajanje politika i mjera koje mogu obezbijediti efikasnu upravu, odgovornu i racionalnu javnu potrošnju, kao i administraciju koja je stručna, nije skupa i ne predstavlja teret poslovanju privrednika, navode iz UPCG

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) smatra da je vlada Dritana Abazovića za godinu dana uradila više dobrih nego loših stvari. Pohvalili su rad Savjeta za konkurentnost, potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora (OKU) i akciju „Stop inflaciji“, dok su problematizovali povećanje javne potrošnje, broja zaposlenih i zarada u javnom sektoru.

– Već godinama pozivamo nadležne na usvajanje politika i mjera koje mogu obezbijediti efikasnu upravu, odgovornu i racionalnu javnu potrošnju, kao i administraciju koja je stručna, nije skupa i ne predstavlja teret poslovanju privrednika. Nažalost, takav naš zahtjev još uvijek nije prihvaćen, o čemu govori nastavak naslijeđene prakse prekobrojnog zapošljavanja u javnom sektoru (i u preduzećima i u administraciji), isplate ogromnih otpremnina velikom broju funkcionera (koji su smijenjeni usljed političkih promjena, spajanja/gašenja resora, racionalizacije radnih mjesta i drugih razloga), kontinuiranog rasta zarada – često po osnovu izvršenih pritisaka sindikalnih predstavnika zaposlenih. Upravo ti i takvi pritisci, a i prethodno navedeno, dozvoljavaju ocjenu da u javnom sektoru ne postoji sistem vrednovanja odgovornosti različitih organizacija/institucija/tijela, kako iz ugla poslova koje obavljaju, tako i uloge i značaja koji imaju za privredu i ukupno društvo –saopštili su iz UPCG, čiji je predsjednik odnedavno Slobodan Mikavica.

Akcija „Stop inflaciji“ pokazala da imamo odgovorne privrednike

Kampanju „Stop inflaciji“, iako nije usmjerena na podršku privredi,izdvaja doprinos njenih aktera rješavanju problema rasta cijena osnovnih životnih namirnica i visokih stopa inflacije, ocijenili su iz UPCG.

– Tako građani Crne Gore ovih dana svjedoče da našu privredu čine preduzeća koja su društveno odgovorna, imaju sluha za probleme i potrebe šire društvene zajednice i spremna su da, podrškom inicijativi Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, partnerski pristupe iznalaženju odgovora na aktuelne inflatorne tendencije. Nakon vodećih trgovačkih lanaca, podršku kampanji dala su i preduzeća iz drugih djelatnosti, što je, čini se, najbolji pokazatelj uloge i značaja realnog sektora, ali i potrebe veće uključenosti predstavnika privrede u sve procese kojima Vlada kreira ekonomske politike i mjere namijenjene rastu zaposlenosti, unapređenju životnog standarda i ukupnog napretka zemlje – naveli su iz UPCG.

Kao pozitivne stvari izdvojili su rad Savjeta za konkurentnost, koji predstavlja posebno važno tijelo (formirano odlukom Vlade) kroz čiji se rad omogućava dijalog i zajedničko djelovanje članova (predstavnici institucija i privrede), odnosno koordinacija brojnim aktivnostima koje su ključne za unapređenje konkurentnosti, ekonomski razvoj i brži privredni rast Crne Gore.

UPCG je član Savjeta i ima svoje predstavnike u radnim grupama formiranim unutar tog tijela, te po tom osnovu ima priliku da, kao socijalni partner i zastupnik interesa privrede, u direktnoj komunikaciji sa resornim ministrima, rukovodiocima institucija i drugih privrednih udruženja direktno učestvuje u procesima kroz koje se razmatraju strateški dokumenti, radi na pripremi izmjena propisa i drugih procedura značajnih za poslovanje privrednih subjekata. Primjer takvog djelovanja su brojne inicijative UPCG za izmjenu regulative i administrativnih procedura, kao što su npr. zapošljavanje i rad stranaca, zakon o računovodstvu, refundacije zarada za porodiljsko i roditeljsko odsustvo…, a po kojima su na Savjetu i usvojeni zaključci i radi se na otklanjanju navedenih problema. U proteklih godinu dana Savjet se bavio brojnim aktuelnim temama važnim za biznis zajednicu, poput onih koje se odnose na uklanjanje barijera u poslovanju privrednih subjekata, izmjene regulativnog okvira i neophodne uključenosti privrede u najraniju fazu tih procesa, implementaciju nove poreske politike, digitalizaciju i razvoj zelene ekonomije, ekonomsko osnaživanje žena i dr. Posebna pažnja je poklonjena i problematici sive ekonomije koja je u Crnoj Gori veoma izražena, a koja, prema različitim izvorima dostupnim UPCG, bilježi učešće od oko 25–40 odsto u BDP-u Crne Gore – naveli su iz UPCG.

Političari da ne ruše socijalni dijalog po pitanju neradne nedjelje

Iz UPCG su se osvrnuli i na proceduru kreiranja nacrta zakona o solidarnom doprinosu.

– Naime, iako smo svojevremeno zatražili povlačenje nacrta (donijet je bez prethodnih konsultacija sa privredom, ponuđena rješenja nose brojne dileme i upitnu opravdanost), UPCG je od strane Ministarstva finansija, kao nadležne institucije, naišla na razumijevanje i spremnost da sasluša i razmotri naše argumente. Time je i biznis zajednica dobila priliku koja je u Crnoj Gori skoro izuzetak kada su u pitanju poreski propisi, a to je da kroz javnu raspravu nadležnima dostavi svoje komentare i sugestije. Takođe, predstavnici UPCG su ovim povodom održali sastanak sa ministrom i njegovim saradnicima, ukazali na sporne odredbe i ponudili predloge za određene izmjene, dopune i unapređenja samog teksta. Posebno je bilo važno i prihvatanje inicijative UPCG i ostale zainteresovane javnosti po osnovu koje je Ministarstvo finansija produžilo trajanje prvobitno raspisanog roka za javnu raspravu. Sve navedeno govori o postupanju kojim se ovo ministarstvo predstavilo kao partner privredi i institucija koja je spremna da uključi predstavnike Unije u procese kreiranja i unapređenja regulativnog okvira kojim se tretira poslovanje privrednih subjekata – istakli su iz UPCG.

Prema njihovom mišljenju, pozitivne su i izmjene i dopune seta zakona koje je pripremilo Ministarstvo finansija i uputilo ih u skupštinsku proceduru (Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja), kao i potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora (OKU).

– Socijalni partneri UPCG, USSCG, SSCG i Vlada Crne Gore potpisali su OKU 26. decembra prošle godine, dok je njegova primjena počela 1. januara ove godine. Čin potpisivanja OKU potvrda je usaglašenih stavova i postignutog dogovora socijalnih partnera o pitanjima koja definišu međusobne odnose poslodavaca i zaposlenih i od obostranog su interesa, a uz to je i važan doprinos nastavku pristupnih pregovora Crne Gore sa EU u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje obaveza iz poglavlja 19. Podsjećanja radi, sam proces je trajao tri godine i bio veoma naporan, o čemu govori i to što je stari OKU, koji je bio na snazi do kraja 2020. god, dva puta produžavan u Skupštini Crne Gore (kroz izmjene Zakona o radu), dok je 2022. u jednom trenutku bio i van snage oko 20 dana – istakli su iz UPCG.

Produžili javnu raspravu za zakon o solidarnom doprinosu

Iz UPCG su ukazali i na problematiku neradne nedjelje.

– Socijalni savjet je Ustavom ustanovljeno tripartitno tijelo na kojem se dijalogom rješavaju ekonomska i socijalna pitanja od interesa i za poslodavce i zaposlene. Dogovor o uvođenju radne nedjelje postignut je upravo na nivou Radne grupe koju je formirao Socijalni savjet, a u njoj su učestvovali socijalni partneri – predstavnici UPCG, USSCG i SSCG, te Ministarstva rada i Ministarstva ekonomije u ime Vlade. Radi preciznosti, postignuti dogovor predstavlja „probno rješenje“ namijenjeno za predstojeću ljetnju i narednu zimsku turističku sezonu, kako bi se poslodavcima i zaposlenima dala prilika da samostalno izberu da li će da rade ili ne, dok bi se zaposlenima koji odluče da rade nedjeljom dala i mogućnost da ostvare 80 odsto uvećanu dnevnicu. Nažalost, najnovija dešavanja pokazuju da je Crna Gora još uvijek daleko od evropske prakse – uprkos proklamovanom cilju o članstvu naše zemlje u EU – ocijenili su iz UPCG.

Da je drugačije, kako su dodali, ni Vlada ni parlament ni poslanički klubovi ne bi razmatrali, već bi bez izmjena prihvatili dogovor koji su po određenom pitanju postigli predstavnici poslodavaca, sindikata i Vlade.

– Stoga, UPCG poziva Ustavni sud da se izjasni i konačno, nakon četiri godine, donese odluku po ranije podnijetoj inicijativi UPCG (povodom spornog čl. 35 Zakona o unutrašnjoj trgovini), a političare da se bave svojim poslom i ne ruše socijalni dijalog – poručili su iz Unije.

Manjinska vlada Dritana Abazovića izabrana je 28. aprila prošle godine. U međuvremenu, nakon pada Vlade sredinom avgusta prošle godine, njen sastav je promijenjen, ali je gro ministara iz GP URA, SNP-a i BS-a i dalje na funkcijama na kojima su bili i prije godinu dana, posebno u resorima koji su usko vezani za privredu, poput finansija, ekonomskog razvoja i kapitalnih investicija.

