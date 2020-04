UP: Devet lica procesuirano zbog falsifikovanja potvrda za međugradski saobraćaj

Policija u Herceg Novom je danas kontrolom tri vozila u Kamenarima utvrdila da lica koja su se u njima nalazila posjeduju lažne potvrde pravnih lica za međugradski saobraćaj. Policija je protiv devet lica podnijela krivične prijave zbog postojanja osnovane sumnje da su počinila krivična djela falsifikovanje i nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti i oni su sprovedeni tužiocu na dalju nadležnost.

Danas su policijski službenici kontrolisali tri vozila u kojima su se po dvoje nalazili S.L. (28), S.Č. (35), S.L. (34), A.H. (21), B.Š. (45), i I.Š. (18) sva iz Podgorice.

Prilikom kontrole sva navedena lica su policijskim službenicima na uvid dala potvrde o izuzetku od zabrane međugradskog saobraćaja, koje su im navodno izdate od privrednih društava iz Nikšića, Podgorice i Tivta. Policijski službenici su posumnjali u vjerodostojnost navedenih potvrda i u konsultaciji sa nadležnim tužiocem pristupili daljim provjerama.

Kriminalističkom obradom je utvrđeno da su sva lica bez stalnog zaposlenja, te da su trebali da izvode građevinske radove na jednom privatnom objektu u Herceg Novom. Ova lica su prilikom policijske kontrole upotrijebili potvrde, koje su bile ovjerene pečatom više privrednih društava a u koje su oni, sumnja se, svojeručno unijeli svoje lične podatke i koristili ih za nesmetano kretanje kroz više gradova Crne Gore.

Daljim kriminalističkim provjerama policija je došla do sumnje da su sva gore navedena lica angažovana za izvođenje građevinskih radova od strane D.O. (28) iz Podgorice, R.M. (30) iz Nikšića i M.N. (50) iz Nikšića, koji su svi, takođe, bez stalnog zaposlenja. Sumnja se da su D.O, R.M. i M.N. pribavila blanko potvrde od više privrednih društava za šest gore navedenih lica. Sumnja se da su i D.O, R.M. i M.N. koristili takve potvrde za kretanje kroz više gradova Crne Gore.

Po nalogu državnog tužioca krivične prijave su podnijete protiv svih navedenih lica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinila krivična djela falsifikovanje i nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti i oni su sprovedeni tužiocu na dalju nadležnost.

U saradnji sa nadležnim tužilaštvom u toku su provjere u odnosu na odgovornosti privrednih subjekata čijim pečatom su ovjerene sporne falsifikovane potvrde.