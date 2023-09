UP: Vozač se tereti za teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja

Uprava policije saopštila je da se vozaču autobusa koji je učestvovao u jučeranjoj saobraćajnoj nesreći na Obzovici na teret stavlja teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja. Vozač N.S. zadobio je povrede o čijoj se težini dežurni ljekar još uvijek nije izjasnio, i on je zadržan na neurohirurškom odjeljenju Kliničkog centra radi dodatnih provjera, saopšteno je iz Uprave policije.

U slijetanju autobusa na Obzovici stradale dvije osobe (Foto: RTCG)

„Po nalogu tužiteljke vozač N.S. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja i on se obezbjeđuje od strane policijskih službenika u Kliničkom centru Crne Gore, te će u zakonskom roku biti priveden na dalju nadležnost postupajućoj tužiteljki“, navodi se u saopštenju UP.

U saobraćajnoj nesreći do koje došlo juče oko 12 časova na magistralnom putu Cetinje – Budva, u mjestu Obzovica poginule su dvije osobe. Riječ je o 19 godina staroj djevojci A.B. iz Podgorice, i državljaninu Velike Britanije A.N.D. (66).

„Teške tjelesne povrede zadobili su L.B. (29) iz Ukrajine, S.K. (20) iz Podgorice, N.O. (25) iz Tivta i L.D.K. (72) i oni su smješteni na ortopedskom odeljenju, dok je N.F. (72) iz Budve zadržana na grudnoj hirurgiji. A.S. (33) iz Ukrajine je zadobio teške tjelesne povrede i on je smješten na intenzivnom odjeljenju, dok je J.T.K. (64) iz Velike Britanije, koja je takođe zadobila teške tjelesne povrede, smještena na konorarnom odjeljenju u Kliničkom centru Crne Gore“, saopšteno je iz Uprave policije.

Dodaju da su lake tjelesne povrede zadobili A.Č. (22) iz Budve, T.R. (22) iz Republike Srbije, V.B. (48) iz Rusije, D.J.T. (19) iz Poljske, J.L. (19) iz Poljske, I.F. (40) iz Budve, S.K. (42) iz Bosne i Hercegovine, M.J. (68) iz Ukrajine, Y.O. (22) iz Ukrajine, A.M. (19) sa Cetinja, K.T. (38) iz Japana, M.L. (25) iz Engleske, E.L.K. (73) iz Švedske, G.T. (65) iz Švedske, N.M. (42) iz Podgorice i S.V. (24) iz Nikšića.

Tri putnika nisu zadobila povrede.

Iz Uprave policije saopštili su da je do saobraćajne nezgode najvjerovatnije došlo na način što je vozač, krećući se pomenutim autobusom iz pravca Cetinja u pravcu Budve, te dolaskom na kritično mjesto, iz za sada nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad autobusom i probijajući zaštitnu ogradu, sletio u provaliju dubine oko 20 metara.

„Na lice mjesta izašla je dežurna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju koja je sa vještakom saobraćajne struke i službenicima Odjeljenja bezbjednosti Cetinje izvršila uviđaj, nakon čega je naložila da se od vozača uzme krv i urin na analizu na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, te da se autobus dislocira radi potrebnih vještačenja“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da su uviđaju prisustvovali i predstavnici „CRNAGORAPUT“ sekcija Cetinje.

