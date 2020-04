UP: Za vikend zabranu izlaska prekršilo 190 osoba

MJERE NAJVIŠE POŠTOVANE NA SJEVERU CG

Policija je od početka primjene mjera zabrane izlaska iz objekta stanovanja ponedjeljkom do petka u vremenu od 19 do 5 časova i subotom i nedjeljom od 13 do 5 časova narednog dana, krivično procesuirala 190 osoba,od kojih je 6 iz Pljevalja.