Uprkos niskim temperaturama fontana radi, ko će odgovarati ako dođe do havarije?

Iako je Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode izdao nalog preduzeću „Vodovod“ da zbog niskih temperatura i nadolazeće zime zatvori fontanu na Trgu 13. jul kako ne bi došlo do havarije, to nije učinjeno, kaže Milorad Mitrović iz Ekološkog društva „Breznica“.

Ističući da je u popravku fontane samo ljetos uloženo oko 6.500 eura novca svih građana, Mitrović kaže da je neshvatljiva neodgovornost i javašluk, te poručuje da će lično podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih ukoliko dođe do havarije.

“ Najavljene su temperature do -13, i izvjesno je da će nastati šteta na fontani. Treba li opet da dajemo novac građana zbog nerada i neodgovornosti“, pita Mitrović.