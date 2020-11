Urgentan sastanak sa predstavnicima Agencije za zaštitu prirode i životne sredine

Neke stvari trebalo je, na žalost, ranije uraditi. Neophodno je da hitno organizujemo sastanak sa predstavnicima Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i nadležnim Ministarstvom – zaključio je Igor Golubović, predsjednik Opštine, nakon sastanka dijela Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje održanog danas u sali SO povodom trenutne ekološke situacije u Pljevljima. Naime u Pljevljima su od ranih jutarnjih sati sa Mjerne stanice u Gagovića imanju registrovane izuzetno visoke koncentracije SO2 izuzetno opasne za zdravlje ljudi. Počev od 6 časova do 12 časova kreću se u rasponu od 475,3 do 878,5 μg/m3, u 12 časova – 360 μg/m3, a u 14 i 15 časova na Mjernoj stanici nije bilo podataka, dok je u 16 časova koncetracija SO2 opet povećana i iznosila je 508.9 ug/m3 .

Prag upozoravanja za SO2 smatra se prekoračenim kada izmjerene srednje satne koncentracije prelaze 500 μg/m3 u roku od tri uzastopna sata a povećane koncentracije bile su prisutne toku pet uzastopnih sati.

Iz tog razloga reagovale su sa saopštenjima nadležne državne institucije, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, Zavod za meteorologiju i seizmologiju, nadležni u Opštini Pljevlja i ekološke organizacije.

– Po prvi put smo se dans sreli i analizirali situaciju u kojoj se nalazimo, a situaciju definiše koncetracija SO2 registrovana na Mjernoj stanici u Gagovića imanju. Došli smo do toga smo bili u stanju pripravnosti koje je definsao Plan gdje su određene aktivnosti dešavaju. Jedna od tih aktivnosti je koju je Opština sprovela jeste da građanstvo Opštine Pljevlja informiše o hazardu po njihovo zdravlje jer količina SO2 prekoračila granične vrijendosti od 500 μg/m3 . Danas su sa nama bili i predstvnici preduzeća i organizacija koji bi trebalo da postupaju u skladu sa obavještenjima Agencije za zaštitu prirode i životne sredine – kazao je Golubović i dodao da je Agencija jutros mejlom obavjestila RU, Opštinu i TE da je došlo do prekoračenja praga koji definiše određene reakcije.

– Došli smo do zaključka da je, na žalost, neke stvari možda trebalo ranije da uradimo. Došli smo do nelogičnosti koje taj set mjera planira, kao npr da kada se određene vrijednosti povećaju dolazi do zaustavljanja saobraćaja u Pljevljima, mehanizacije u RU, gašenja kotlarnica preko jednog mega vata, smanjenja rada kotlarnica manjih od 1 mega vata.To sve govori da bi u tom momentu život u gradu trebalo da stane što je i rarazumljivo s obzirom da je zdravlje građana najbitnije. Onda dolazimo u situaciju kako da taj život počne jer nije jednostavno zaustaviti mehanizaciju RU, pa je pokrenuti u roku koji je Akcioni plan odredio, takođe nije jednostavno izgasiti kotlarnicu, pa je sve to dovelo do zaključka da moramo hitno organizovati sastanak na ovu temu sa predstavnicima Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i sa predstavnicima nadležnog Ministarstva gdje bi razmotrili ove mjere i prilagodili ih realnom načinu sprovođenja – istakao je Golubović. Po njegovim riječima jednostavno je reći da se izgasi TE, zaustavi rad mehanizacija RU, kotlarnice, ali problem je za sa sugrađane koji se griju iz kotlarnice u Skerlićevoj na minus 10, ili 15 ako taj dan ne mogu da obezbede grijanje u svom stanu.

– Sve ovo će biti riješeno kada se završi ekološka rekonstrukcija TE, kada će sve emisije SO2 iz TE biti zaustavljene, kada se izvrši toplifikacija jednog dijela grada, kao i kada primijenimo mjere energteke efikasnosti ne samo u centru grada već u i domaćinstvima van grada, kada više promovišemo koriščenje peleta, i kada u nekom doglednom vremenu zabranimo korišćenje uglja iz indvidualnih ložišta – zaključio je Golubović.