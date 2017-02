Urušio se zaštitini potporni zid Separacije Doganje

U završnoj fazi izvođenja radova na stabilizaciji objekta Separacije “Doganje” Rudnika uglja AD Pljevlja, u noći između 22. i 23. februara, došlo je do otkidanja ugljenog sloja, koji se nalazio iza betonske potporne konstrukcije samog objekta. Otkidanjem ugljenog sloja urušila se i jedna od stabilizacionih horizontalnih greda sa dijelom ankera i torkreta sa armaturnim mrežama.

U pomenutom događaju nije bilo povrijeđenih niti oštećenja opreme i mehanizacije.

Iako su geodetska osmatranja pokazala da nije došlo do pomjeranja na samom objektu, stručne službe Društva su iz preventivnih razloga privremeno isključile iz upotrebe objekat Separacije “Doganje”.

Iz bezbjednosnih razloga Separacija “Doganje” neće raditi narednih dana, a kada će se vratiti u upotrebu biće odlučeno nakon analize projektnog i nadzornog tima. Isporuka uglja prema najvećem kupcu TE “Pljevlja” odvija se nesmetano, obzirom na to da je objekat Separacije “Doganje” isključivo vezan za potrebe maloprodaje i široke potrošnje.

Ovom prilikom molimo sve naše kupce i građane za strpljenje, a blagovremeno će isti biti obavješteni o nastavku rada Separacije i mogućnosti kupovine uglja za potrebe maloprodaje.

Informativna služba RUP-a