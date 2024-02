Sekretarijat za sport i mlade nastavlja realizaciju prestižnog muzičkog projekta pod nazivom „Ritam Evrope” namijenjenog za djecu i omadinu uzrasta od 14 do 21 godinu.

U okviru ovog projekta d‌jeca i omladina Pljevalja se pripremaju da učestvuju i predstave svoj grad na finalnom televizijskom prenosu koji će se održati u gradu pobjednika za prethodnu godinu „Ritma Evrope”, uz direktan televizijiski prenos na televiziji sa nacionalnom pokrivenošću. Grad pobjednik iz prethodne sezone televizijskog festivala je opština Budva.

U cilju realizacije ovog projekta u periodu od 1. 3. do 30. 3. 2024. godine na području grada će se izvršiti audicija d‌jece uzrasta od 14 do 21 godine kako bi se odabralo do 6 najtalentovanijih predstavnika vokalnog i plesačkog karaktera po propozicijama kao na Evroviziji, gde se na sceni može naći najviše 6 izvođača, koji će učestvovati u daljoj besplatnoj obuci za televizijski prenos „Ritam Evrope“.

U periodu od 1. 4. do 15. 6. 2024. godine planirane su aktivnosti na pripremi odabrane ekipe za televizijski program. Priprema obuhvata rad na vokalima odabrane d‌jece i omladine, priprema koreografija za televizijski prenos, učenje stranog jezika i jezika ambasade zemlje koju predstavljaju kroz pjesmu koju će izvoditi, fotografisanje za televizijski prenos „Ritam Evrope“.

Ovom prilikom pozivamo d‌jecu i omladinu sa vokalnim i plesačkim umjećima da se pripreme ukoliko žele da učestvuju na audiciji i izbore svoje mjesto u ekipi koja će predstavljati opštinu Pljevlja.

O terminu i mjestu održavanja audicije javnost će biti naknadno obaviještena.

Izvor-pljevlja.me