Uspjeh mladih šahista na Evropskom školskom kupu -Nedino zlato i Gorazdovo srebro

Pod pokroviteljstvom Ministarstva za sport i mlade Crne Gore i Evropske šahovske unije, u organizaviji Šahovskog Saveza Crne Gore, od 18.-27-juna 2021.godine u Petrovcu je održan Evropski školski kup u šahu za 2021.godinu, za uzrasne kategorije do 15 godina (9,11,13,15), na kome su članovi ŠK „Osnovnih i srednjih škola Pljevlja“ Neda Šljivić, Danilo Ostojić i Janko Kotlaja u kategoriji do 11 godina,kao i Laušević Gorazd do 13 godina i ostvarili značajan rezultat.

Neda Šljivić je u kategoriji djevojčica na „B“ turniru osvojila prvo mjesto,a u ukupnom plasmanu zauzela je drugo mjesto,a Gorazd Laušević u svojoj uzrasnoj kategoriji bio drugi na „B“ turniru,a u ukupnom plasmanu zauzeo je treće mjesto.

-Odličnom igrom i plasmanom,oboje su potvrdili svoj talenat, nagovijestivši još bolje rezultate na Državnom prvenstvu za mlade, koje će se održati u avgustu. Takođe treba istaći dobru igru i zapažen rezultat Danila Ostojića koji je bio četvrti, kao i Janka Kotlaju koji je osvojio peto mjesto u njihovoj kategoriji – objavio je pvinformer.

Takmičenje je organizovano po takozvanom kombinovanom sistemu (klasični,ubrzani i brzopotezni šah), a konačan plasman odredio je zbir bodova na sva tri turnira.