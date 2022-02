Uspješni Gimnazijalci na XII Poslovnom izazovu

Tradicionalno, i ove godine učenici Gimnazije “Tanasije Pejatović” bili su učesnici XII Poslovnog izazova Crne Gore – Škole preduzetništva i inovacija za mlade koji organizuje Studentski Biznis Centar Univerziteta Donja Gorica. Nakon nekoliko krugova selekcije, odabrano je oko 200 srednjoškolaca iz cijele Crne Gore koji su dobili priliku da učestvuju na Poslovnom izazovu Crne Gore. Učesnici ovog takmičenja iz naše škole bili su : Jana Tomčić , Luka Rubežić, Maša Stanić, Kalina Ječmenica, Sofija Milić, Valentina Alorić i Suzana Mazalica.

Prva faza takmičenja organizovana je on line, od 28. do 30.januara nakon koje je odabrano 11 najboljih timova, odnosno 44 učenika, koji su učestvovali u finalnom dijelu takmičenja. Timovi “ Home of relaxing” , “ BioBaby” i “MneRecycling “ učenica naše škole : Kaline Ječmenice, Valentine Alorić i Jane Tomčić našli su se među 11 najboljih. Finanlni dio takmičenja realizovan je u Podgorici od 11. do 13.februara. Prvo mjesto na ovom takmičenju zauzeo je tim “ InoVerzum” učenice Kaline Ječmenice . Ovaj tim je dobio priliku da učestvuje i predstavlja Crnu Goru na Poslovnom izazovu Zapadnog Balkana koji će se realizovati u aprilu u Sarajevu . Mentorka učenicima bila je profesorica Adisa Malagić.

Druga aktivnost koja je realizovana u periodu od 11. do 13. februara u organizaciji Studentskog Biznis Centra i Dostignuća mladih u Crnoj Gori jeste Konferencija za nastavnike srednjih škola i ujedno prva akreditovana obuka nastavnika na temu „Učenička kompanija“. Program je akreditovan od strane Centra za stručno obrazovanje. Učesnica pomenute konferencije bila je profesorica Adisa Malagić. Na Konferenciji profesorica je predstavila četiri učeničke kompanije naših učenika, njihove dosadašnje aktivnosti I izazove sa kojima se suočavaju.

Osnivači kompanije “ECOPEN” su učenice I-2 odjeljenja : Emina Zlatanić, Jana Tomčić, Martina Svrkota i Tamara Čolović dok su učenici odjeljenja II-1 : Lazar Pupović, Nemanja Cerović, Lazar Mojović, Pavle Bulatović i Luka Rubežić osnivači kompanije “SellCulture” . Učenice odjeljenja II-3 i II-4 Maša Stanić, Samija Tursumović i Kalina Ječmenica su osnivači komanije “Magic Wood” a učenice trećeg razreda Sofija Milić, Valentina Alorić i Suzana Mazalica osnivači kompanije “ Igraj.me”.

Ove kompanije će učestvovati na Nacionalnom takmičenju koje će se održati početkom maja u Podgorici. Najbolja učenička kompanija iz Crne Gore će ove godine po prvi put predstavljati Dostignuća mladih u Crnoj Gori na evropskom takmičenju COYC – Company of the Year Competition, a koje će biti realizovano u Talinu, Estonija, od 12. do 14. jula , gdje će najbolji tim učenika iz Crne Gore sa svojim nastavnikom – mentorom, dobiti priliku da predstavi Crnu Goru na takmičenju koje se održava u okviru najvećeg sajma preduzetništva u Evropi.

Na Konferenciji nastavnika se diskutovalo o aktuelnim temama na polju obrzovanja: načinima motivisanja učenika, uticaju sredine na mlade, jačanju samopouzdanja učenika kroz razvoj sopstvenih potencijala i mogućnostima da se učenici što ranije usmjere na razmišljanje o inovativnim rješenjima za sopstvenu budućnost, preduzetništvu i istraživanju, i na taj način prilagođavaju aktuelnim tokovima u obrazovanju.

Učesnice Poslovnog izazova