USS traži 2 plate za radnike javnih preduzeća u Pljevljima

Potrebno isplatiti 2 zarade do kraja godine

Iz opštinske organizacije Unije slobodnih sindikata zatraženo je od lokalne uprave da obezbjedi redovnija primanje zarada u lokalnim preduzećima „Komunalne usluge“, „Stambeno poslovni fond“ i „Grijanje”, piše DAN. Kako je kazao predsjednik sindikata Miladin Sekulić u lokalnim preduzećima „Komunalne usluge” i „Stambeno poslovni fond” neophodno je do kraja godine isplatiti dvije zarade, a u preduzeću „Grijanje” da se svaki mjesec vrši isplata plata, a svaki drugi uz redovnu i jedna zaostala plata. Sekulić je podsjetio da je sadašnja situacija nepodnošljiva i da zahtjeva što hitniju reaklciju kako bi se pomoglo radnicima.

Predlažemo da se u preduzećima do kraja godine uplate dvije plate kako bi zaposleni predstojeće praznike dočekali u koliko toliko pristojnim uslovima, kazao je Sekulić i istakao da je neophodno preduzeti i niz drugih mjera kako bi se sadašnja situacija u lokalnim preduzećima, u kojima se duguje u prosjeku deset plata, prevazišla.

Sekulić se založio da se u preduzećima „Grijanje” i „Komunalne usluge” što prije izaberu izvršni direktori, kao i da se prekine sa višegodišnjom praksom da prduzećima rukovode vršioci dužnosti. Pritom, on je od lokalne uprave zatražio da se za sve one radnike koji su tražili otpremninu kako bi napustili radna mjesta, obezbjede novčana sredstva. Sekulić je pozvao Opštinu Pljevlja da finasijski podrži lokalna preduzeća do njihovog potpunog finasijskog „ozdravljenja”, jer ta preduzeća svima trebaju.

-Po isplati zaostalih plata zaposlenim u „Grijanju”, treba razmisliti i o uvođenju beneficiranog radnog staža za radnike gradske kotlarnice – kazao je Sekulić.

izvor: Dan