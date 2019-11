USSCG: Neradna nedjelja da važi za sve

Unija slobodnih sindikata tražiće da se preispita odluka da nedjeljom mogu raditi apoteke, pekare, kiosci za prodaju štampe, cvjećare, benzinske pumpe, prenosi CDM.

Odbor za trgovinu Privredne komore, na čiji inicijativu su i donijete odredbe o zabrani rada nedjeljom, održaće sjednicu 8. novembra na kojoj će se raspravljati i o primjeni novog zakona.

Od kada je zaživjela neradna nedjelja shodno Zakonu o unutrašnjoj trgovini, benzinske pumpe su imale ogroman porast prometa. Počele su da prodaju prehrambene proizvode koristeći situaciju da trgovine ne rade.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković najavio je da će tražiti izmjene odredbe koja je na brzinu usvojena u parlamentu.

“Tražimo da to što je na brzinu usvojeno u parlamentu revidiramo na nivou zainteresovanih socijalnih partnera, Vlade, i svih drugih, da napravimo jednu primjerenu normu i da nedjelja bude dan odmora za sve one koji ne moraju da rade, da to bude po mjeri evropskih savremenih normi” , jasan je Keković.

Keković tvrdi da je problem nastao jer nije do kraja ispoštovano ono što je dogovoreno dok je bila javna rasprava o Nacrtu zakona i Vlada je usvojila prijedlog u kojem je pisalo da će Ministarstvo ekonomije da donese podzakonski akt o izuzecima od neradne nedjelje, i tako je otišlo u parlament.

“Onda je pod pritiscima kapitala došlo je do toga da je predlagač na samoj sjednici promjenio taj član iako je nama kao socijalnom partneru i Uniji poslodavaca zvanično odgovoreno da ćemo biti uključeni. Onda se dešava da mi pratimo Skupštinu i odjednom nestaje član koji kaže da će izuzeci biti precizirani podzakonskim aktom i mi dobijemo informaciju da su na samoj sjednici usvojeni izuzeci. To nije u duhu socijalnog dijaloga. Zašto nas niko nije obavijestio kao socijalne partnere? Zašto opet ljudi trpe i njihove porodice? Naravno, i poslodavci trpe zbog nelojalne konkurencije. I da napomenem, priča da smo turistička destinacija nema veze sa neradnom nedjeljom. Po Evropi ima mnogo turističkih destinacija pa ne rade nedjeljom. To je glupa priča. To je vađenje neodrživih argumenata vlasnika kapitala”, jasan je Keković.

Dodaje da ovo pitanje mora da se reguliše i da se jasno precizira sve kad je riječ o neradnoj nedjelji.

Prva neradna nedjelja bila je 20.oktobra. Zakon je usvojen 20. juna, a najveći crnogorski trgovački lanci podržavaju ovo zakonsko rješenje, iako pojedini očekuju da će promet u njihovim trgovačkim objektima biti smanjen, s obzirom na to da se nedjeljom i praznicima ostvaruje najveći promet.