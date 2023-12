Usvojene izmjene Zakona o PIO: Minimalne penzije od januara 450 eura

Poslanici izglasali izmjene i dopune Zakona o PIO. Iz opozicionih klupa tvrde da su penzije veće ali da su ostali penzioneri diskriminisani, da je sistem neodrživ, traže analize i opreznost…

Skupština je usvojila izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), čije je glavno obilježje januarsko povećanje minimalne penzije na 450 eura.

Glasalo je 48 poslanika, pri čemu su svi glasovi bili „za“. Poslanici su osim toga, usvojili i dopune Zakona o akcizama, o finansiranju lokalne samouprave…

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić najavila da će Vlada u naredna tri mjeseca raditi i na uvećanju srazmjernih penzija. Dodala je da niko od penzionera nije diskriminisan jer će sve penzije od 290 do 450 eura biti uvećane a da će one više od 450, ići na usklađivanje odnosno na tromjesečno uvećanje.

Opozicija traži analize

Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić je uputio kritike na vremenski rok za koji je Vlada isplanirala i donijela za uvećanje minimalnih penzija. On je naveo da nisu objavljene analize, niti ko ih je radio te da obrazloženje u predlogu budžeta 2024. čini svega nekoliko rečenica. On tvrdi da je sve urađeno prebrzo.

„Niko ne negira uvećanje penzija i plata, samo je pitanje jesmo li za to spremili uslove. Ono što mi vidimo je neodrživost a vi ne vidite kako se dolazi do održivosti“, istakao je Nikolić i dodao da je za prethodno uvećanje penzija bio potreban rebalans i zaduženje.

Iz Građanskog pokreta URA su naveli da podržavaju povećanje penzija ali da su ovim koracima diskriminisani oni koji primaju više od 450 eura kao i oni sa srazmjernim penzijama. Manjak objavljene analize i obrazloženje u predlogu budžeta za 2024. problematizovao je i poslanik ove partije Miloš Konatar.

Bošnjačka stranka podržava uvećanje ali smatraju da će Crna Gora doći u situaciju da oni koji su u Fondu PIO plaćali više tokom života, neće dobiti uvećanja kao oni koji su plaćali manje. Smatraju da to može dovesti do nepovjerenja u sistem ali i da su zaboravljeni oni sa srazmjernim penzijama.

Poseban klub poslanika saopštio je da neće dati podršku izmjenama.

Iz Socijaldemokrata su istakli da je povećanje minimalnih penzija neophodno, ali da je problematično to što uvećanje osnove ne dobijaju svi penzioneri. Istakli su i da se mora pronaći model za sistemsko uvećanje penzija, sa posebnim osvrtom na potrebu povećanja iznosa srazmjernih penzija.

Iz Hrvatske građanske inicijative tvrde da je odnos prema velikom broju penzionera, ovim izmjenama diskriminatoran ali da će dati podršku. Naglasili su da očekuju da se sprovedu sve obećane tvrdnje.

Da se mora početi od neke tačke, kazala je Jelena Nedović iz Pokreta Evropa sad, pri čemu je navela da stanje u državi, ne mogu da poprave za mjesec dana. Istakla je svi kritikuju program „Evropa sad“ ali da svakako ulažu amandmane i stvaraju dodatna novčana opterećenja.

Dejan Đurović iz poslaničkog kluba Nove srpske demokratije naglasio je da su prethodno predložili model koji smatraju da je najbolji ali da je skuplji, u odnosu na koji su predložili iz Pokreta Evropa sad.

„Naš predlog je da se sve penzije linearno povećaju za 15 odsto, za one penzionere kojima je visina penzije nakon povećanja i dalje niža od 450 eura i za korisnike srazmjernih penzija čija je ukupna penzija manja od 450 – isplaćivao bi se dodatak uz penziju do navedene visine, da bi imali 450“, kazao je on

Đurović je pojasnio da bi se to radilo dok njihova penzija ne dostigne minimalnu od 450 eura ali je bio skuplji pa nije dobio podršku.

Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević dodao je da prihvataju i podržavaju uvećanje plata, program „Evropa sad“, ali da očekuju da se obećano ostvari.

Iz Demokrata su naglasili da za ovakav predlog mora postojati saglasnost te da im nije jasno ko predlog o uvećanju minimalnih penzija, neće podržati.

Izvor-vijesti