Usvojene izmjene Zakona o predsjedniku

Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su izmjene Zakona o predsjedniku Crne Gore, koje je predložio Demokratski front (DF). Za je glasao 41 poslanik, protiv jedan. Poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) nijesu bili u plenarnoj sali tokom glasanja. Rasprava je trajala preko šest sati.

Bulatović: Zakon za Crnu Goru

Predrag Bulatović, u ime predlagač Zakona, poručio je da je ovo „Zakon za Crnu Goru, ne za Mila ili Lekića“.

„Ovim zakonom smo, ne oduzimajući nijednu nadležnost predsjedniku, razgradili norme kako doći do mandatara kojeg će predložiti predsjednik Crne Gore“, kazao je Bulatović.

Pomirenje je, dodaje on, obaveza. Podjele su, kako je naveo, pokušaj politike koja nije politika budućnosti.

„Crna Gora nije ugrožena. Crna Gora se uništava time što nema mandatara, što se ne dozvoljava da se formira vlada… Tačno je da su urušene institucije sistema, ali Ustavni sud je urušen mnogo ranije“, istakao je Bulatović.

Zaključio je da je ova Zakon u skladu sa Ustavom.

Mandić: Grčevita borba za vlast

Predsjednik Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, kazao je da ne može da prihvati da se parlamentarna većina od avgusta 2020. dijeli i zavađa.

„I pored sve te vaše priče, koliko shvatam, Evropa sad neće sa vama da formira vlast. I to je dobro jer smo registrovali da su najveći glas uzeli od DPS-a. Mislite li da je malo što ste 30 godina vladali Crnom Gorom i da ovako večeras budete ljuti na nas? Zašto je takva grčevita borba da se nastavi taj kontinuitet i tu su najuporniji oni koji nijesu sve vrijeme bili u vlasti“, kazao je Mandić u Parlamentu.

Mandić (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Dobro bi bilo, dodaje lider DF-a, da se rastanemo mirno i civilizovano sa vlašću DPS-a.

„Narod je prelomio 30. avgusta 2020. godine, sada je na lokalnim izborima još ubjedljivija pobjeda… Znate li kakve će biti pobjede kada ova večina raspiše izbore? To će se desiti u jednom momentu. Nekada se držali skoro apsolutnu vlast, a sada vidimo da vašem predsjedniku strane ne dozvoljate da govori u Podgorici“, kazao je Mandić.

Ovim zakonom, ističe on, dajemo mu šansu za nove konsultacije.

„Ovaj zakon će Đukanovića prisiliti da ispunjava dužnosti i mandat da onom kome pripada“, zaključio je Mandić.

Bečić: Nemojte Demokratama dijeliti etikete

Predsjednik Demokratske Crne Gore, Aleksa Bečić, istakao je da nema dileme da na konsultacije o mandataru nijesu pozvani svi oni koji su trebali biti.

„Danas su podizane tenizije i čini se da se sa tim neće zastati, i to nije dobro“, kazao je Bečić i dodao: „Mislim da se pouke građana ne izvlače, već da se srlja u nove podjele, i mislim da će najviše štete imati poraženi na ovim izborima.“

Lider Demokrata naglašava da razumije političku poziciju opozicije, ali poziva da se „ne dijele etikete tako lako“.

Bečić (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

„Vezujete nas sa Moskvom, Rusijom… Nijesmo mi ovdje doveli Ruse prije 10-15 godina, nijesam ja potpisivao sporazume sa Deripaskom, nije Demokratska Crna Gora sklapala ugovore sa Jedinstvenom Rusijom, i paktove sa SNS-om i Vučićem… Ali, nemojte da nama dijelite etikete“, naveo je Bečić večeras u Paralamentu.

Poručuje i da je bolje analizirati rezultate izbora i stvarati osnov za pomirenje društva.

„Samo jake institucije, slobodni i ekonomski snažni ljudi su garant vječnosti Crne Gore“, zaključio je Bečić.

Nikolić: Strah od izbora

Andrija Nikolić (DPS) ocijenio je da danas na snazi imamo nastavak pokušaja državnog udara iz 2016.

„Ovo se, prije svega, danas radi iz straha od izbora. Pokušava se kupiti vrijeme, preplašeni od Pokreta Evropa sad i pribjegava se flagrantnom rušenju ustavno-pravnog poretka“, rekao je Nikolić.

Istakao je da se ne može „krpiti“ izborna volja građana.

Nikolić (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

„Danas ste srušili Parlament u pokušaju da srušite predsjednika Crne Gore. Ova akcija koju vodite sa jasnim političkim ciljevima ne može vas opravdati ni pred građanima, ni pred međunarodnim partnerima. Ovo je ozbiljno pravno nasilje za koje se krivično odgovara“, rekao je Nikolić.

Naveo je i da „lideri avgustovske većine tjeraju od sebe stare strahove“. Zakonom je, dodao je poslanik DPS-a, pokušano da se ruši Ustav.

Vuković: Ustavni puč i teški kriminal

Poslanica DPS-a Aleksandra Vuković saopštila je da je u parlamentu u toku ustavni puč, državni udar i teški kriminal, za koji se ide pravo u zatvor

„DF danas, delegiran pravo iz Beograda, brani ovaj nakaradni zakon“, istakla je ona.

Pozvala je većinu u parlamentu da ustanu i kažu joj „šta je to u njoj mafijaško“… Dodala je i da su pristali na „dritaniju“.

Vladimir Martinović (DPS) odgovorio je Vuković da je „najbolje za njen poslanički klub da da danas nijesu ni oglašavali“.

„Na prvom mjestu nam je bila promjena vlasti, a ovi rezultati su pokazali da je Demokratska Crna Gora stub promjena u gotovo svim gradovima“, kazao je on.

„Zakon za Lekića“

Predsjednik FORCE Genci Nimanbegu istakao je da je poslanik DF-a Predrag Bulatović uspio da ga zbuni.

„Poziva se na autoritet predsjednice Đurović, za čiju je smjenu glasao“, pojašnjava on.

Ocjenjuje i da se zakon o kojem se raspravlja može nazvati i „Zakon za Lekića“.

„Predlažu zakon kojim će riješiti sve konfuzije i dileme u Crnoj Gori. Naravno da neće, Stoga, ponavljam priču – moramo biti odgovorni i dosljednji naših položaja i funkcija“, naveo je Nimanbegu.

Nimanbegu (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Knežević je odgovorio Nimanbeguu da ne zna na kojoj je on strani u Parlamentu i kako će glasati za zakon.

„Ko je premijer Crne Gore? Je li Milan Knežević ili Dritan Abazović? Zašto jednom ne kažemo da vi Albanci u Crnoj Gori imate ista prava kao Crnogorci i Srbi. Koristite situaciju, praveći od nas pravoslavaca nekakav bauk“, kazao je predsjednik DNP-a.

Predsjednik FORCE replicirao je Kneževiću:

„Ja ne plašim Albance od pravoslavnih, ja vas međusobno pozivam na dijalog jer vaša veličina utiče na naša prava. Jasan je moj stav o Abazoviću pokazao, glasao sam za njega i nijesam glasao za njegovu smjenu, što sam uradio u slučaju Bečića… Moja veličina je što priznajem grešku.“

Striković: Atak na Ustav

Adnan Striković iz SDP-a kazao je da se ne može govoriti o kršenju Ustava, ukoliko nešto nije urađeno.

„Jasno je da se radi o ataku na Ustav, i to me ne čudi, nije prvi put u Parlamentu. Sve priče i ubjeđivanja, da je nešto ustavno, su deplasirane… Pravi razlog je Milojko Spajić i Evropa sad, da građani rješenje ove krize vide u vanrednim parlamentarnim izborima… Zašto ovo DF radi – jasno je. Svaka čast što dobro vode svoju politiku, ali je to loše po Crnu Goru. Zašto Demokrate pristaju, možda i mogu da nađem razloge… Ali, zašto neko mjesto premijera i mjesta ministara poklanja nekome i stavlja na tacnu? Zato što su ucijenjeni“, ocijenio je Striković.

Striković (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Popović: Ostavimo se toga što je Đukanović sada predsjednik…

Predsjednik Liberalne partije, Andrija Popović, saopštio je, u komentaru predloga izmjena Zakona o predsjedniku, da se ne smije dozvoliti da ovo izmakne kontroli, te da mir, suživot i tolerancija nemaju cijenu.

„Kako mislite da sa zakonom o predsjedniku preuzmete ingerencije ustava koji jasno kaže koje su nadležnosti predsjednika države. Ostavimo se toga što je Đukanović sada predsjednik, ali ne možemo da derogiramo sve jer je Milo Đukanović sad šef države, da napravite pakost njemu…“, naveo je Popović.

Popović (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Bošnjak: Đukanović namjerno prekršio Ustav

Potpredsjednica Parlamenta, Branka Bošnjak, istakla je da svi problemi pripisivani su i jesu u nefunkcionisanju pravosudnog sistema.

„Razvoj događaja od promjene vlasti 2020. godine doveo je do renesanse demokratije i narušavanja ove prividne stabilnosti. Imamo takve rupe u zakonima, a u neku od njih upada i predsjednik Crne Gore“, navela je ona.

Bošnjak (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Bošnjak je istakla da je predsjednik namjerno prekršio Ustav.

„Mi ovim zakonom nijesmo usporili predsjednikove ustavne nadlženosti, već samo ukazali kako on treba da se ponaša. On je sebi dao za pravo da selektivno poziva na razgovor predstavnike partija. Možda je Lekić imao većinu od 41 poslanika da ga je Đukanović pozvao na razgovor“, kazala je Bošnjak.

Papović: Kuda većina vodi društvo…

Poslanik DPS-a Dragutin Papović kazao je da se predlogom zakona ruši ustav i oduzimaju nadležnosti predsjednika.

„Nakon ovoga je sve moguće, svako nasilje, suspenzija ustavnih odredbi… Važno je da ovo čuju građani, ali i međunarodni partneri, NVO koje se bore za ljudska prava i slobode… Promovisanje nasilja zna se gdje vodi i ovo je najbolji dokaz kuda ova većina vodi crnogorsko društvo“, kazao je Papović.

Papović (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Bulatović: Šansa da Đukanović obnovi konsultacije

Predrag Bulatović pozvao je Mila Đukanovića da kaže da je anarhija u Crnoj Gori. Nedavanjem mandata, ocjenjuje on, nalazimo se u pravnoj anarhiji.

„Đukanović je Abazoviću dao mandat jer ga je uvjerio da može da sastavi većinu, Dušku Markoviću nikad ništa nije tražio, a Filipu Vujanoviću je u prošlosti dao mandat iako nije imao većinu“, kazao je Bulatović.

Na sreću, dodaje on, u Crnoj Gori je došlo do smjenjivosti vlasti.

„Želimo da damo šansu Đukanoviću da obnovi konsultacije i na osnovu tog utvrdi ima li Lekić većinu. Ako nema, data je mogućnost i da nekom iz DPS-a da mandat. Ako DPS neće, pošteno će da predlože skraćenje mandata. Ovo je anarhija, to je očigledno cilj predsjednika DPS-a“, naveo je Bulatović.

Vučurović: Đukanovića rasteretiti nekih obaveza

Jovan Vučurović (DF) istakao je da su građani na svim izborima od 2020. poručili da odbacuju politiku Mila Đuaknovića.

„On je taj koji je napravio niz nezakonitih i neustavih poteza“, istakao je on.

Poslanik Fronta je dodao da je Đukanović pokušao da prezre većinu – 41 poslanika i da samim tim omalovaži i ogromnu većinu koja je učestvovala na izborima 30. avgusta 2020.

Vučurović (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

„Meni se čini da Đukanovića treba rasteretiti nekih obaveza, čovjek očigledno nema vremena da se bavi svojim poslom. Uskoro će biti rasterećen i funkcije predsjednika… Moram napomenuti i da su njegovi potezi posljednjih par mjeseci koordinirani sa pokušajima da se u Crnoj Gori izazovu sukobi i incidenti samo zato što je on prekršio Ustav“, naveo je Vučurović.

Dodao je i da Đukanović nikako da shvati da je „njegovo vrijeme prošlo“.

„Moraćemo ga podsjetiti ovim zakonom“, zaključio je Vučurović.

Sekulić: Autor zakona pravno nepismen

Poslanik DPS-a, Predrag Sekulić, kazao je da je predsjednik jedini koji ima nesporni politički legitimitet, dobijen od građana.

„Sve nadležnosti su jasno propisane Ustavom, a vi želite da ih propišete zakonom. Ko je pisao ovaj zakon? Vjerovatno ćemo saznati za pola godine, ali ko god da je pisao, pravno je nepismen“, istakao je Sekulić.

Dodao je da nije potrebno posebno pravno znanje da bi se zaključilo da ovaj predlog nije u skladu sa Ustavom.

Sekulić (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

„Vi ste nacrtali sadašnju političku situaciju i želite da je smjestite u zakon. Razočaran sam načinom na koji branite nešto što se ne može odbraniti. Znam makar dobrih pet pravnika koji će glasati za ovo i koji su stavili potpise ispod ovoga. jasno je da se radi o pravnoj hajdučiji“, zaključio je Sekulić.

Na izlaganje Sekulića reagovao je predsjednik Radničke partije Maksim Vučinić:

„I dok se poslanici DPS-a pitaju koji je javni interes od ovog zakona, gdje će te veći inters od čuvanja ustavnog poretka i omogćavanja da Vlada profunkcioniše u punom kapacitetu i da ovu zemlju i ovaj sistem izvede iz najteže zime koja nas očekuje.“

Škrelja: Đukanović nije imao kome da da mandat

Luiđ Škrelja, poslanik DPS-a, saopštio je da predlog o kojem se raspravlja vrijeđa njegovo, kako je kazao, skromno pravno znanje.

„Predsjednik nije prekršio ustav jer za tim nije imao potrebe. Nije imao kome da da mandat. Mjesecima se ovdje čita Ustav, čas nam trebaju potpisi, čas ne valjaju potpisi, a da niko nije još decidno kazao zašto ne čitaju ustavnu normu koja tačno kaže šta se radi nakon završetka izbora. Nigdje ne piše gdje u ustavu piše da se eventualna većina dopisuje sa predsjednikom države“, kazao je Škrelja.

Sada se, kako je rekao, čudi Demokratama.

„Zašto ta šutnja, siguran sam da imate plan… Gdje je URA? Isti scenario kao ranije… Da DF misli ozbiljno o tome, ne bi on dao premijersko mjesto nikome, tako su se ponašali i nakon izbora 2020. Da vidimo gdje će ko da završio“, naveo je poslanik DPS-a.

Škrelja (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Istakao je i da se nigdje ne napada Ustav, te da njegovu zakonitost čuvaju sudovi.

„Nijesmo izabrali opravosudne organe zadužene za čuvanje zakonitosti i ustavnosti… Kad bi Milan Knežević bio predsjednik, opet biste promijenili zakon“, dodao je Škrelja.

Knežević Škrelji: Glasanja će biti

Knežević (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Milan Knežević (DF) kazao je Škrelji da će ostati upisan u istoriji parlamentarizama da je poslanicima istovremeno skidao imunitet i određivao pritvor, iako je to, kako je naveo, nadležnost suda.

„Mi nemamo namjeru da Đukanovića izbacujemo iz zgrade Predsjedništva, da ga strijeljamo, već da ga vratimo u zakonske okvire. Podsjetiću vas, Vi ste glasali za Abazovića, za Danijelu Đurović i zašto polemišete sa nama, kada imate Dritana Abazovića, a Đurović ste prije mjesec dana spasili u parlamentu“, kazao je Knežević Škrelji.

Istakao je da DPS prolazi kroz seriju poraza i poručio da će biti glasanja.

Nikola Janović (DPS) odgovorio je Kneževiću da je „Crna Gora jedina država na čijem čelu Odbora za bezbjednost sjedi čovjek koji je bio u kućnom pritvoru“.

Lekić: Politička akcija Đukanovića

Miodrag Lekić je, nakon izlaganja Pejović, kazao da je on bio za nekog drugog kandidata za mandatara.

„Ja nijesam čovjek jedne strane, pozivam sve da racionalno izađemo iz ove situacije. Nemam dilemu da smo u političkoj krizi, a ne ustavnoj. Ovdje je u pitanju politička akcija predsjednika države, on želi da suspenduje Skupštinu“, kazao je Lekić.

Ovaj zakon je, ocjenjuje Lekić, politički odgovor na kršenje i uzurpaciju Ustava.

„Nije predsjednik države taj koji daje mandat, on može svom klijentelističkom društvu da nešto daje, dužan je da omogući demokratski proces, nema roka…“, istakao je predsjednik Demosa.

Dodao je i da ovaj zakon omogućava demokratski proces.

„Ne može se ignorisati činjenica da većina ima kandidata, zvao se on ovako ili onako…“

Lekić (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Lekić je istakao da mu predstavlja kompliment što Đukanović nema povjerenje u njega, ali da su, kako je kazao, dužni da se ponašaju po zakonu.

„Molim da svi doprinesemo racionalnom izlasku iz krize, a to je poštovanje Ustava i zakona“, zaključio je on.

Pejović: Obesmislili ste svaku kandidaturu Lekića

Poslanica DPS-a, Daliborka Pejović, navela je da joj nije jasno kako se prava predsjedniku države propisuju Ustavom, a obaveze zakonom.

„Norme koje se odnose na instituciju predsjednika, uglavnom se odnose na njegovu funkciju. Ne znam ka čemu gurate njegove nadležnosti, ovo ne liči na zakon, i ja više ne razmišljam o predsjedniku Đukanoviću, već o narednim predsjednicima…“, kazala je ona.

Pejović (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Poslanica je istakla da niko DF-u nije kriv što se nijesu bili dovoljno od dogovora da ovaj problem riješe.

„I strašno je da na ovakav način trošite gospodina Lekića, koji je osoba za poštovanje. Ovim ne samo da ste mu smanjili političke šanse, već obesmislili svaku kandidaturu“, kazala je Pejović.

Aleksić: „Demokratiju“ vidimo na primjeru Šavnika

Budimir Aleksić (DF) ističe da je Crna Gora „u rukama jednog čovjeka“.

„Jasno je šta radi Milo Đukanović i njegova tiranija. On ne potpisuje zakone koji mu se ne sviđaju, ne daje zeleno svjetlo za konzularne predstavnike koji mu se ne sviđaju, a njegovo poimanje demokratije vidi se na primjeru izbora u Šavniku“, navodi Aleksić.

Poslanik DF-a je kazao da je Đukanović „ustavorušitelj, državorušitelj i crkvorušitelj“.

Aleksić (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

„Sve što se moglo srušiti u državi, uspio je da uruši… Tome je došao kraj, građani su rekli svoje – Đukanović može da ide na adrese od kojih je primao instrukcije da ruši identitet ove države“, naveo je Aleksić, između ostalog.

Živković je reagovao proceduralno na navode Aleksića da je Đukanović „tiranin“, na šta je Bošnjak odgovorila da je sve rečeno figurativno, te da je u pitanju politička kvalifikacija.

Janović: Ne igrajte se sa građanskim identitetom Crne Gore

Nikola Janović (DPS) istakao je da više nije važno koje su manjkavosti predloga DF-a o izmjenama zakona o predsjedniku, već istaći da je Crna Gora blokirana.

„Mislim da želite da nas uvučete u paralelnu stvarnost, pojašnjavate nešto što nema veze sa realnošću. Mislio sam da svi doprinesemo državi, ali očigledno je da vi to nećete i da želite da urušite Ustav“, kazao je on.

Janović je istakao da „demokratski odgovor neće biti moguć, ukoliko nastave sa pokušajima rušenja Ustava“.

Janović (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

„Ako vi hoćete da mijenjate građanski identitet Crne Gore, susrešćete se sa otporom svih nas i želim da pozovem da se sa tim stvarima ne igrate. Možda u parlamentu jesmo manjina, ali van ovog parlamenta postoji većina koja neće pristati na ovo“, kazao je on.

Radulović: Posljednja šansa, omanuli smo sa dvije vlade

Ispred Kluba poslanika Pokreta za promjene, Branko Radulović je ocijenio da nikada nije bilo više problema u državi.

„Vjerujem u nešto što je moral, etika… Ali, ima i ono što se naziva privredni kriminal. Ja sam se 30 godina borio protiv tajkuna koji su stekli ogromno bogatstvo, i ne znam ko je protiv toga da izvršimo reviziju, da izgradimo institucije i krenemo demokratskim putem. Ako stalno stavljate zabranu na to, onda nešto ima“, kazao je Radulović.

Radulović (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Rekao je kolegama u Paralementu da je „bio i ostao Crnogorac“, te da ima viziju kako da se tranzicija odradi.

„Omanuli smo sa prethodne dvije vlade, ovo je posljednja šansa… Te vlade su bile eksperimenti, nijesu bile reformske, a ako ne iskoristimo ovu mogućnost i napravimo vladu koja će stvoriti nešto što je normalno i pretpostavke za fer izbore… Biće svima lakše koji su pošteni na sljedećim izborima, i moja misija biće završena“, naveo je Radulović u svom izlaganju.

Istakao je da Đukanović treba da da mandat Lekiću.

„Pa, da vidimo hoćemo li ga izabrati, u roku propisanom Ustavom. Da damo priliku da napravimo reformsku vladu. Protiv sam izbora koji bi se sjutra održali, šta bi se desilo – ništa. Biće neko manji ili viši, isti konflikta, narod istrošen…“, kazao je, između ostalog, Radulović.

Mugoša: Je li ovo bolja i odbranjena Crna Gora?

Boris Mugoša, ispred SD-a, kazao je da je od osam članova predloga izmjena zakona, o kojem se raspravlja, samo jedan u skladu sa Ustavom – onaj koji kaže da stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu.

„Zakonom se direktno ulazi u materiju vezanu za Ustav, i čak se ide korak dalje – ustavne norme su drugačije napisane“, naveo je on i pročitao član po član predloga.

Mugoša (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

„Spremni ste zbog ličnih animoziteta da idete u krajnost“, poručio je Mugoša i pitao poslanike DF-a da li je aktuelna situacija u državi „bolja, odbranjena i spašena Crna Gora“.

„Ne da je bolja, nego je degradirana, i onda vi kažete da je branite… DF-u odajem priznanje, uspjeli ste da budete ključni faktor okupljanja stare-nove većine. Moja poruka drugim partijama je da pogledaju kuda se ide“, zaključio je poslanik SD-a.

Vuksanović Stanković: Đurović da podnese ostavku

Poslanica SDP-a, Draginja Vuksanović Stanković, pozvala je predsjednicu Skupštine da pod hitno podnese ostavku.

„DF konstantno Đurović drži kao zmija žabu, figurativno rečeno. Neprijavatljivo je na dnevni red staviti predlog izmjena ovog zakona. Ovaj zakon je skandal, i vi iz DF-a ne možete da kažete da ste na braniku Crne Gore, već na braniku Aleksandra Vučića“, istakla je Vuksanović Stanković.

Naglasila je da je DF „dobio zadatak da baci Crnu Goru na koljena“, te da će parlamentarne izbore dobiti građanska Crna Gora.

Vuksanović Stanković (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Procedura Vuković i Mitrovića

Poslanica DPS-a, Aleksandra Vuković, regovala je proceduralno zbog izjave poslanika Slavena Radunovića da su „poslanici DPS-a papagaji“.

„Molim potpredsjednicu Bošnjak da ruske paževe, koji su umisilili da su ruski carevi, opomene da nas ne nazivaju papagaji. Naša priča nije da bi se pričalo, već da bi se radilo…“, kazala je Vuković.

Bošnjak je odgovorila da tu izjavu nije doživjela kao uvredu, već figurativno.

(Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Ivan Mitrović (DPS) izlaganje Radunovića je ocijenio brutalnim.

„Nakon ovakvih neistina koje je izrekao Radunović, ističem da je na dnevnom redu danas kršenje ustava, a isto se dešava u Šavniku. Predstavnici DF-a svejsno su zaustavili glasanje na onim mjestima gdje nijesu njihovi birači. I mislim da je časnije prepisivati birače iz Nikšića u Šavnik, nego iz Beograda u Budvu“, kazao je Mitrović.

Radunović je replicirao poslanicima DPS-a:

„Kada kažemo da neko kao papagaj ponavlja, to ne znači da je on papagaj, već da ponavlja stvari…“

Radunović: Kriza dolazi samo od Mila Đukanovića

Poslanik DF-a, Slaven Radunović, saopštio je da neće pričati o zakonu, već o političkog ambijentu.

„Oni koji su svjesni koliko su ‘zadužili’ Crnu Goru, hoćete danas da pričate o ustavu… Vi koji ste za tužioca imali Milivoja Katnića, vi koji ste brutalno kažnjeni od naroda na posljednjim izborima, hoćete da činjenicu da predsjednik opstruira i onemogući da se vlada izabere. Nema krize Vlade, kriza dolazi samo od Mila Đukanovića, od kojeg je samo negativni talas 30 godina dolazio od njega. On ima samo jednu strategiju – njegovi prijatelji i porodica“, kazao je Radunović.

Istakao je da je inicijativa DF-a „samo pokušaj da se zaustavi neustavna opstrukcija Mila Đukanovića“.

Radunović (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

„I to mu se ne oduzima nadležnost, već se definiše šta se dešava kada on ne ispunjava ono što mu je dato u nadležnost… Ovo je lijek za bolest koji se zove Milo Đukanović u odumiranju kao politička linost, moramo da spašavamo državu, ne možemo da dozvolimo haos“, poručio je poslanik DF-a.

Živković: DF hoće da sruši institucionalni kapcitet države

U ime Kluba DPS-a, poslanik Danijel Živković saopštio je da „od danas više Parlament ne postoji“.

„I početnici pravnici, kada vide ovaj Zakon, pitaće se ko je to pisao. DF je preuzeo lokomotivu da sruši institucionalni kapacitet države, nije to meni čudno, mene ne iznenađuje. DF je majstor i mađioničar u izmišljanju destrukcija“, kazao je poslanik DPS-a u Parlamentu.

Podsjetio je da Ustav jasno definiše nadležnosti predsjednika.

„Predstavnici političkih partija koji su vodili dijalog o predlogu novog mandatara nijesu se dogovorili… Svaki put kada sus se sastali, izađu za skupštinsku govornicu i kažu ‘Ništa nije dogovoreno, dok sve ne bude dogovoreno'“, dodao je Živković.

Živković (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Poslanik DPS-a je istakao da oni koji učestvuju u izlasavanju ovog zakona „vrše ustavni puč“.

„Kroz ovaj zakon, vi pokušavate sačuvati dio vašeg biračkog rejtinga“, poručio je Živković poslanicima DF-a i dodao, „Zbog čega se vi bojite izbora, to je pitanje za vas.“

Zaključio je da vjeruje da će u narednom periodu uslijediti „popravka pravnog poretka“.

Bulatović: Crna Gora je ugrožena jer nema mandatara

Poslanik DF-a Predrag Bulatović kazao je da je na dnevnoj redu jedan važan zakon, koji za cilj ima deblokadu.

„Mi smo iskoristili priliku da intervenišemo i probamo da deblokiramo proces koji je nastao nedavanjem mandata Miodragu Lekiću. Najvažnija funkicija nije predsjednik države, već predsjednik Vlade, i on se bira podrškom 41 poslanika. Abazović kao premijer nema podršku DF. Javni je interes da ova država ima Vladu, a imaće je ako ima većinu“, saopštio je Bulatović.

Bulatović (Foto: Skupština CG- Youtube/Screenshot)

Ističe da ovom inicijativom poslanici DF-a „nijesu udarili na Crnu Goru“.

„Država je ugrožena time što nema mandatara za sastav Vlade. Mi nijesmo oduzeli nadležnosti predsjedniku, uvodimo nove kategorije. Predložili smo da, nakon usvajanja ovog zakona, predsjednik obavi konsultacije sa predstavnicima svih građana i vidi se ko je predlog za mandatara“, rekao je Bulatović i naglasio da Lekić trenutno ima podršku 41 poslanika, a da vjeruje da će ih naknadno biti 44.

Dodao je i da Đukanović ima tri dana da potpiše zakon, od momenta usvajanja.

Poslanik DF-a je podsjetio da Crna Gora u 18 zemalja nema ambasadore.

„To je tako zato što je predsjednik procijenio da taj i taj ambasador ne odgovara njegovom profilu…. Utvrđivanje mandatara ne znači da će se Vlada i formirati, ali vjerujem u vještine gospodina Lekića“, dodao je on.

Bulatović je poručio da predsjedniku Đukanoviću daju novu šansu za razgovore.

„Kada se utvrdi kandidat, da se obavi sa njim razgovor, da vidimo da li on prihvata kandidaturu. „

Istakao je da niko ovom inicijativom nema namjeru da razriješi predsjednika države, ali da je suština – nove konsultacije.

„Izbor Miodraga Lekića bio bi u skladu sa voljom građana od 30. avgusta 2020. godine“, zaključio je on.

Predlogom izmjena predviđeno je da ukoliko predsjednik države na predloži mandatara za sastava vlade, mandatarom će se smatrati kandidat koji ima jasnu podršku većine poslanika.

Izmjene zakona uvrštene su u dnevni red sjednice glasovima 41 poslanika DF-a, Socijalističke narodne partije, Demokrata i Građanskog pokreta URA, dok je protiv bio jedan poslanik.

