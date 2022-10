Uvećana staračka naknada sljedeće sedmice

Zbog rasta najniže penzije, naknada se povećava sa 113 na 177 eura, a isplata će biti retroaktivna.

Isplata za 64 euro uvećane staračke naknade poljoprivrednicima očekuje se da počne sljedeća nedjelje nakon što bude izmijenjen ovogodišnji agrobudžet, rečeno je “Vijestima” iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Oni napominju i da će svim korisnicima tada biti jednokratno isplaćen novac za retroaktivno uvećanje naknade, odnosno maksimalnih 280 eura za one koji od januara primaju naknade, dok će oni koji su kasnije postali korisnici dobiti srazmjerno manji iznos.

Više korisnika ovih naknada se požalilo redakciji “Vijesti” da ovih dana nisu mogli podignuti ove naknade koje se odnose na septembar.

Iz Ministarstva poljoprivrede objašnjavaju da je Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju propisano da staračke naknade iznose 70 odsto od najniže penzije, a kako je došlo do vanrednog usklađivanja penzija, čime se najniža penzija povećala za 36 odsto, tako su se i staračke naknade uvećale na 177 eura. Zbog toga što uvećane isplate ovih naknada nisu bile predviđene ovogodišnjim agrobudžetom, on se mora korigovati, a dodatni novac za ove namjene je obezbijeđen kroz usvojeni rebalans budžeta.

”Na osnovu navedenog, najniža penzija od septembra 2022. godine iznosi 253,61 eura, a to je uslovilo i povećanje staračkih naknada, tako da one iznose 177,53 eura. Staračke nadoknade će biti i retroaktivno usklađene, što znači da će razlika biti isplaćenena od Nove godine za cjelokupan iznos. Kako to nije bilo predviđeno budžetom iz tog razloga smo rebalansom morali da tražimo dodatni novac i on je opredijeljen pa je u toku je izmjena agrobudžeta kako bi ta sredstva mogla biti operativna. Očekujemo da već sljedeće nedjelje korisnicima, kojih ima preko 3.000, budu isplaćene naknade po novom obračuno”, naveli su iz Ministarstva poljoprivrede.

Prema pomenutom zakonu nosiocu porodičnog poljoprivrednog domaćinstva pripada pravo na staračku naknadu ako je stariji od 65 godina za muškarce, odnosno 60 godina za žene, živi na selu i bavi se poljoprivredom i ne ostvaruje primanja po drugom osnovu.

