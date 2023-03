Vantjelesna oplodnja: Parovi najviše vjeruju cetinjskoj bolnici

Fond za zdravstveno osiguranje je od 2019. za postupke liječenja steriliteta izdvojio blizu 3,85 miliona eura. Najviše postupaka urađeno je u OB “Danilo I” na Cetinju.

Na odjeljenju Humane reprodukcije državne bolnice “Danilo I” na Cetinju, u posljednje četiri godine na teret države urađeno je preko 700 postupaka medicinski potpomognute oplodnje (MPO), dok su sve privatne bolnice u istom periodu uradile ni dvostruko više – oko 1.300. Za sve urađene procedure, država je za četiri godine izdvojila blizu 3,85 miliona eura.

To su “Vijestima” kazali iz Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), na čijem je čelu Vuk Kadić.

Usluge liječenja steriliteta postupcima MPO na teret FZO, u posljednje četiri godine, pružale su pet privatnih i jedna državna bolnica: privatne zdravstvene ustanove (PZU) “Life”, “Ars Medika”, “Moj lab” i Specijalna bolnica “Kodra” u Podgorici, PZU “Humana reprodukcija” u Budvi, kao i u Opšta bolnica “Danilo I” na Cetinju.

Prema podacima FZO, PZU “Life” nije pružala usluge o trošku države u prošloj godini.

U 2021. u toj zdravstvenoj ustanovi urađeno je tek šest postupaka, za koje je Fond isplatio oko 9,5 hiljada eura. U 2020. godini, godini kad je proglašena epidemija koronavirusa, u PZU “Life” uradili su 47 postupaka, što je državu koštalo oko 84,5 hiljada eura.

U godini prije korone, 2019, ljekari PZU “Life” uradili su 76 postupaka i Fondu ispostavili fakturu na iznos oko 132 hiljade eura. Ukupno, od 2019. do danas, u PZU “Life” urađeno je 129 postupaka, što je koštalo oko 226 hiljada eura.

Najmanje postupaka od 2019. urađeno je u SB “Kodra”, koja kao ni “Life”, u 2022. godini nije pružala usluge na teret FZO. U 2019. godini, u toj bolnici urađeno je 19, sljedeće godine 24, a u 2021. godini 28 postupaka MPO. Ukupno, za te usluge, za 71 postupak, Fond je “Kodri” uplatio oko 117 hiljada eura.

Iako usluge pruža tek dvije godine, u PZU “Moj lab” u Podgorici, u toku prošle i pretprošle godine urađen je 171 postupak liječenja steriliteta nekim od postupaka medicinski potpomognute oplodnje. U 2021, prvoj godini rada, urađena su 52, a već sljedeće godine dvostruko više – 119 postupaka. Ukupno je PZU “Moj lab” za dvije godine od Fonda naplatila 322 hiljade eura.

U kontinuitetu, od 2019. godine usluge liječenja steriliteta nekim od postupaka MPO pružaju “Ars Medika” u Podgorici, budvanska “Humana reprodukcija” i OB “Danilo I” na Cetinju.

U PZU “Ars Medika” u posljednje četiri godine uradili su 348 postupaka – najviše u 2019, kada je urađeno 105, te lani, kada su u toj zdravstvenoj ustanovi urađena 92 postupka. Za četiri godine, Fond je PZU “Ars Medika” za ove usluge isplatio preko 698 hiljada eura.

Skoro dvostruko više postupaka za isti period, prema podacima FZO, urađeno je u budvanskoj PZU “Humana reprodukcija” – 613. Najviše pacijenata imali su u 2021. godini, 180. Za četiri godine, toj zdravstvenoj ustanovi Fond je za liječenje steriliteta postupcima MPO uplatio skoro 1,2 miliona eura.

Najviše je postupaka od 2019. urađeno na Odjeljenju humane reprodukcije OB “Danilo I” na Cetinju. Najmanje pacijenata imali su u 2020. godini, kada je proglašena epidemija koronavirusa. Tada su u toj bolnici urađena 134 postupka. Godinu prije i godinu kasnije, u bolnici na Cetinju urađeno je po 205 postupaka, dok su lani uradili 187. Liječenje steriliteta postupcima MPO u Bolnici “Danilo I” za četiri godine koštalo je blizu 1,3 miliona eura.

Iz te bolnice ranije su rekli i da su tokom 2022. imali problem sa redovnim snabdijevanjem potrebnim ljekovima za postupke MPO, da zbog toga nije bilo moguće svim parovima uraditi postupak odmah po dobijanju uputa, ali i da je većini postupak urađen u predviđenom roku od šest mjeseci. Kazali su tada i da, ako se situacija sa nabavkom u 2023. godini ne normalizuje, da je moguće da parovi i duže čekaju na proceduru.

Iz Ministarstva zdravlja “Vijestima” su nedavno rekli da ljekova za postupke liječenja steriliteta sada ima, ali i da postoje određeni izazovi u nabavci, te da se sa njima suočavaju i region i cio svijet.

FZO je prije nekoliko dana objavio javni poziv za zdravstvene ustanove van mreže, pored ostalih, i za pružanje usluga MPO u 2023/24. godini, po cijenama iz cjenovnika Fonda.

”Vijestima” su rekli da su u januaru povećali cijene u prosjeku za oko 20 odsto.

FZO utvrđuje cijene zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, u koje spadaju i usluge liječenja neplodnosti primjenom postupka MPO (usluge vantjelesne oplodnje), na osnovu definisanog spiska usluga iz Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, koju donosi Vlada na predlog Ministarstva zdravlja. U vezi sa sadašnjim cjenovnikom usluga koje se priznaju u okviru prava na vantjelesnu oplodnju, napominjemo da je Fond od januara 2023. povećao cijene u prosjeku za oko 20 odsto”, rekli su iz Fonda.

Iz Ministarstva zdravlja nedavno su “Vijestima” rekli da Uredba datira iz 2013, a da su, zbog usklađiavanja sa zakonskom regulativom, pokrenul izradu nove, da je dostavljena FZO na izjašnjenje šta iz predloženog paketa može da se finansira iz opredijeljenog budžeta. Nakon toga, kako su kazali, Uredba će biti upućena na proceduru usvajanja.

”Ukoliko dođe do izmjene Uredbe i definisanja novih usluga koje se pružaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, Fond će pristupiti utvrđivanju njihovih cijena u skladu sa metodologijom utvrđivanja cijena”, rekli su iz FZO.

Fond prilagodio softver novim uslugama, niko ne kaže kako do prava na “Micro TESE”

FZO je korigovao informacioni sistem (IS) u odnosu na posljednje izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, pored ostalog, i u dijelu koji se odnosi na broj postupaka MPO, ali i starosnu granicu za pacijentkinje, te pravo na prezervaciju fertilnosti za pacijente sa dijagnozama koje mogu dovesti do neplodnosti.

I Ministarstvo zdravlja donijelo je krajem prošle i početkom ove godine osam pravilnika koji se odnose na Zakon o MPO, pa su tako sada bliže opisani uslovi za uvoz polnih ćelija, tkiva i embriona, doniranje polnih ćelija, kao i uslovi za žene bez partnera, koje žele da se ostvare kao majke.

Jedino još niko od nadležnih nije objasnio kako se ostvaruje pravo na liječenje muške neplodnosti metodom “Micro TESE” za sprovođenje postupka MPO. To pravo prvi put je propisano Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju iz 2021. godine.

Liječenje neplodnosti postupcima MPO na teret države propisima Crne Gore omogućeno je bračnim i vanbračnim supružnicima i ženama bez partnera. Na teret FZO mogu se uraditi dva do četiri postupka, u zavisnosti od toga da li pacijenti već imaju djecu. Postupci se rade do napunjene 45. godine, moguće je i čuvanje embriona do godinu, te njihovo odmrzavanje i transfer do navršene 50. godine života žene.

Zakon iz 2021. prvi put je omogućio i prezervaciju fertilnosti za osigurana lica reproduktivne dobi do 37 godina života, koji su oboljeli od maligne bolesti ili druge teže bolesti čije liječenje zahtijeva primjenu terapija koje će dovesti do neplodnosti.

Na osnovu pritužbe Koalicije “Ravnopravnost” da pravilnici o doniranju i uslovima za MPO za žene koje nisu u braku ili vanbračnoj zajednici, zaštitnik za ljudska prava i slobode nedavno je formirao predmet.

