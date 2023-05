Važno je znati na vrijeme: Sedam ranih simptoma depresije

U prosjeku, procjenjuje Svjetska zdravstvena organizacija, oko 300 miliona ljudi na svijetu boluje od depresije.

Ako čitate ovaj članak, vrlo je vjerovatno da vi ili neko vama blizak možda ima simptome depresije. Niste u tome usamljeni jer je broj osoba s problemima mentalnog zdravlja u stalnom porastu, naročito nakon pandemije. Iako depresija na svaku osobu djeluje na drugačiji način, postoje neke zajedničke karakteristike koje ne izgledaju onako kako biste možda očekivali. Na primjer, ne plače stalno svaka osoba koja ima depresiju, niti u prazno cijelo vrijeme. Evo koji su rani upozoravajući znakovi da razvijate depresiju, prema riječima stručnjaka, prenosi Živim.hr.

Imate nizak nivo energije

Smanjeni nivo energije može biti povezan i sa drugim stanjima, poput nesanice ili obične prehlade. Međutim, ako ste primijetili da osjećate stalan umor, bez nekih drugih fizičkih simptoma, to bi mogao da bude znak da vam prijeti depresija. Mary Tate, psihoterapeutkinja i licencirana klinička socijalna radnica, smatra da je to jedan od najsumnjivijih simptoma u početnim fazama.

„Kod mnogih oboljelih najviše upadaju u oči upravo izraziti umor i nizak nivo energije. Uz to, depresija može da utiče na naše spavanje i povećava nivo stresa, a to utiče na serotonin i dopamin – hormone koji imaju ključnu ulogu u regulaciji našeg raspoloženja i nivoa energije“, pojašnjava Tate.

Otežana koncentracija

Neki se ljudi uopšteno teško usredsređuju na stvari, bilo zbog toga što je TikTok uvijek nadohvat ruke ili zbog toga što ne mogu da odvrate misli od posla. Kakav god uzrok bio, problem sa usredsređivanjem bi mogao biti jedan od ranih znakova depresije.

„Depresija utiče na aktivaciju ponašanja, a to je način na koji inače obavljamo stvari tokom dana. Mali zadaci, poput pranja zuba ili oblačenja čiste odjeće, se u takvoj situaciji mogu činiti neizmjerno teškim i gotovo neizvodivim“, kaže Tate, dodajući da se osobe s depresijom teško mogu fokusirati i na druge zadatke, poput čitanja knjige, obavljanja kućnih poslova ili obraćanja pažnje na ono što govori kolega na poslovnom sastanku.

Anksiozniji ste nego inače

Anksioznost je normalna i može nam čak i pomoći da rješavamo stvari. Ipak, prekomjerna anksioznost može biti ograničavajuća.

„Depresija je često praćena anksioznošću i obrnuto. Simptomi koji se obično vide i kod depresije i kod anskioznosti uključuju otežanu koncentraciju, probleme sa spavanjem i umor“, kaže dr. Kristin Gill, psihijatrica i direktorka online psihijatrijske ordinacije namijenjene ženama, dodajući da žene imaju dvostruko veći rizik za razvoj depresije i anksioznosti nego muškarci.

– S obzirom na to da depresija i anksioznost imaju preklapajuće simptome, važno je o svojim simptomima porazgovarati sa specijalistom kako bi se tačno odredilo patite li od depresije ili anksioznosti, ili od obje bolesti, jer od toga zavisi kakvo će liječenje biti predloženo.

Izolujete se

Ako često odbijate pozive na piće sa prijateljima nakon posla ili nemate volje da odete na vaša redovna druženja vikendom, razlog je možda to što razvijate depresiju.

„Depresija može uticati na nečiju sposobnost da brine o sebi, a kamoli o vezama. Osoba koja razvija depresiju može primijetiti da ima smanjen libido, negativan stav prema svemu, kao i da je sklona samoizolaciji“, objašnjava Tate. Takva samoizolacija može oslabiti veze i prijateljstva, a to može još više pojačati osjećaj depresije. Nije neuobičajeno da drugi ljudi primijete nečije simptome depresije prije nego što ih ta osoba sama uoči i postane svjesna. U svakom slučaju, umor i izolacija su dva upozoravajuća znaka da možda imate depresiju.

Loša higijena

Pranje zuba, tuširanje ili korišćenje dezodoransa su zadaci povezani sa ličnom higijenom koji obično ne iziskuju veliki trud i napor za osobe koje ne pate od depresije. Prema Jennifer Kelman, psihoterapeutkinji i licenciranoj kliničkoj socijalnoj radnici, osobi s depresijom takvi zadaci, koji su joj nekad bili lagani, mogu postati vrlo teški.

„Zbog izuzetno niske razine energije jednostavni zadaci, poput brige o sebi i održavanja higijene, mogu se činiti kao prezahtjevni i preteški“, kaže Kelman, dodajući da zapostavljanje higijene može dovesti do još veće samoizolacije i povlačenja iz dnevnih aktivnosti, a to opet može pogoršati simptome depresije. Tako se stvara začarani krug iz kojeg je teško izaći bez stručne pomoći.

Spavate premalo ili previše

Spavanje je važan faktor za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja. „Nesanica je čest simptom depresije i ima ju oko 80 posto oboljelih. Nesanica u depresiji obično uključuje otežano uspavljivanje, isprekidanost sna i prerano buđenje“, kaže Gill. Ona napominje da i previše spavanja takođe može biti simptom depresije, kao i da neke osobe koje pate od depresije mogu da imaju oba problema naizmjenično, i nesanicu i hipersomniju.

Razdražljiviji ste nego inače

Ako ste primijetili da ste razdražljiviji nego inače, da imate „kratak fitilj”, ili vam je neko drugi na to skrenuo pažnju, to bi mogao biti rani simptom depresije.

„Depresija se često opisuje kao bijes okrenut prema unutrašnjosti. Osobe koje pate od nje mogu biti razdražljive i pokazivati znakove bijesa i ljutnje prema sebi zbog toga što su tužne i loše raspoložene“, kaže Kelman. Takođe, možda ćete primijetiti da vas male, trivijalne situacije mogu dovesti do toga da eksplodirate. Na primjer, ako vam je slučajno ispala čaša iz ruke ili niste uspjeli da promijenite program na televiziji daljincem. To su frustrirajuće situacije, ali ako uzrokuju pretjeranu reakciju, to bi mogao biti znak depresije.

Šta ako imate ove simptome?

Ako vi ili neko ko vam je blizak imate neke od ovih simptoma, bilo bi dobro da o tome porazgovarate sa stručnjakom. Osim toga, od pomoći mogu biti i neke male navike, poput redovnog slanja poruka prijateljima, odlaska u šetnju ili naručivanja zdrave i ukusne večere. Sve to mogu biti sitni koraci koji će imati pozitivan učinak na vaše raspoloženje. Depresija je bolest i poput bilo koje druge bolesti zaslužuje pažnju i liječenje, pa ne oklijevajte da zatražite pomoć.

Izvor-vijesti