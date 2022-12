Veći dio Pljevalja nema vodu za piće: Zamutilo na Pliješi i Breznici

Donedavno naselja Guke i Gornje Kupusište imali su dnevna i noćna ograničenja u vodosnabdjevanju. Restrikcije su bile uvedene usled ljetnje i jesenje suše.

Od juče veći dio Pljevalja nema vodu za piće. Kako je saopšteno iz gradskog Vodovoda samo stanovnici naselja Guke i Gornjeg Kupusišta mogu koristiti vodu za piće, jer samo voda na izvorištu Jugoštica nema uvećanu mutnoću.

– Usled pojačanih atmosferskih padavina došlo je do povećanja stepena mutnoće vode sa vodovoda „Breznica“ i „Pliješ“, te su vode sa tih vodovoda higijenski neispravne i ne mogu se koristiti za piće. Voda sa vodovoda „Jugoštica“ je higijenski ispravna i može se koristiti za piće – saopšteno je iz gradskog Vodovoda.

Donedavno naselja Guke i Gornje Kupusište imali su dnevna i noćna ograničenja u vodosnabdjevanju. Restrikcije su bile uvedene usled ljetnje i jesenje suše, tako da tamošnji stanovnici nisu imali vodu od 22 časa do 6 sati izjutra, kao od 10 do 14 časova. Sa jesenjim kišama situacija na izvorištu Jugoštica se popravila ali je došlo do zamućenja vode na izvorištima Breznice i postrojenja Pliješ, odakle se više od dvije trećine stanovnika Pljevalja snabdjeva vodom.

