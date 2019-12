Vektra Jakić duguje Opštini Pljevlja 8,5 miliona eura

PO OSNOVU NAKNADE I POREZA

Po osnovu naknade za korišćenje prirodnih bogatstava, poreza na nepokretnosti i poreza na lična primanja Kompanija „Vektra Jakić“ Opštini Pljevlja duguje oko osam i po miliona eura, pišu Vijesti.

U odgovoru na odborničko pitanje odborniku Demokrata Milojici Tešoviću, predsjedniku Opštine Igor Golubović je naveo da za korišćenje prirodnih bogatstava “Vektra Jakić” Opštini duguje 4,47 miliona eura, a po osnovu poreza na nepokretnost 1,99 miliona eura ili ukupno nepunih 6,5 miliona eura.

„Ovdje nije uračunat porez na lična primanja pošto je to ustupljeni prihod, a lokalna uprava nije imala taj podatak jer se taj podatak dobija od Poreske uprave Prema grubim proračunima taj dug je negdje oko dva miliona eura, što znači da je ukupan dug dostigao iznos od 8,5 miliona eura“, rekao je Tešović.

„Država je kriva za ovoliki dug i za sve što se događalo oko “Vektre Jakić”, jer nije na vrijeme raskinut koncesioni ugovor. Tek kada je dug dostigao enormi iznos počelo se razmišljati o načinu naplate duga“, rekao je Tešović, poznati pljevaljski ekonomista.

Za korišćenje prirodnih bogatstava kompanija duguje 4,47 miliona eura, a po osnovu poreza na nepokretnost 1,99 miliona eura.

Dug “Vektre Jakić”, kako je Golubović nedavno “Vijestima”, po osnovu koncesija na šume biće kompenziran za dug koji lokalna samouprava ima prema Poreskoj upravi. “Dug “Vektre Jakić” po tom osnovu je oko 4,5 miliona eura, a dospjele obaveze Opštine, javnih ustanova i Čistoće prema Poreskoj upravi su 4,2 miliona eura. U skladu sa sa zaključkom Vlade, na relaciji Poreska uprava, Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa i Ministarstvo finansija, tražimo način kako da novac koji je nenaplaćen u dijelu koncesionih naknada i novac koji je dužna za poreske obveze na finansijski neutralan način anuliramo odnosno da ta dva iznosa koji idu u jednu kasu kompenziramo”, kazao je Golubović.

Tešović podjseća da je crnogorski premijer Duško Marković, nakon sjednice Vlade održane u Pljevljima 17. oktobra kazao da će se naći model kako bi se Opštini Pljevlja izmirile obaveze koje po osnovu koncesione naknade ima “Vektra Jakić”.

„U odgovoru na moje pitanje predsjednik opštine je konstatovao da to pitanje još nije riješeno. Tada je rečeno da će se to uraditi nekim kompenzacijama, ali ja ne vidim kakve su to kompenzacije kada dužnik “Vektre Jakić” ništa ne potražuje od Opštine. Ove obaveze jedino se mogu izmiriti na teret budžeta države i to bi bilo pravedno jer je država kriva za ovoliki dug“, naveo je Tešović.

Golubović je nedavno “Vijestima” kazao da očekuje da će dug “Vektre Jakić” po osnovu koncesija na šume biti kompenziran za dug koji lokalna samouprava ima prema Poreskoj upravi.

“Dug Vektre Jakić po tom osnovu je oko 4,5 miliona eura, a dospjele obaveze Opštine, javnih ustanova i Čistoće prema Poreskoj upravi su 4,2 miliona eura. U skladu sa sa zaključkom Vlade, na relaciji Poreska uprava, Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa i Ministarstvo finansija, tražimo način kako da novac koji je nenaplaćen u dijelu koncesionih naknada i novac koji je dužna za poreske obveze na finansijski neutralan način anuliramo odnosno da ta dva iznosa koji idu u jednu kasu kompenziramo”, kazao je Golubović.

Više od godine u Kompaniji “Vektra” prekinuta je proizvodnja a većina radnika je na “prinudnim” odmorima.

Zaposlenima u pogonu Pilane, Peletare i održavanja, posljednja je isplaćena zarada za jun prošle godine.

Uprava za šume nedavno je raskinula koncesioni ugovor sa kompanjom “Vektra Jakić” zbog nepoštovanja ugovornih obaveza.

Saglasnost na raskid ugovora dalo je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. “Vektra Jakić” uložila je žalbu Upravnom sudu na rješenje o raskidu koncesionog ugovora.

Koncesionar je kršio odredbe ugovora o uzgoju šuma na koje se obavezao, a ni jedne godine nije koristio nedrvne proizvode iz šume.

Izvor: vijesti.me