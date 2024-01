„Vektra Jakić“ potencijal za proizvodnju peleta

Radnici „Vektre Jakić“ u Novu godinu su zakoračili sa starim problemima. Dugovanja za lične dohotke i poreze, neizvjesnost, pokretanje stečajnog postupka – samo su neke od stavki koje treba da se riješe, a rješenje se ne nazire. Zato pozivaju državu i Opštinu da pomognu kako bi se pokrenula proizvodnja u kompaniji koja, kako navode, ima sve uslove za rad.

Tišinu i maglovita pljeveljska jutra već dugo ništa ne remeti pred kapijom Vektre Jakić. Stazama do pogona već pet godina niko ne korača. Užurbanost radnika kompanije koji su u smjenama dolazili na posao otišla je u prošlost. I tu sliku ne mogu da prihvate.

„Ne gubim nadu jer znajući da je ova evropska firma po svom kvalitetu proizvodnje, a po ekologiji broj jedan, zašto se borimo u Pljevljima. Naš pelet je broj jeda. Od Italijana je dobio A klasu. I znate šta bi to značilo za Pljevlja kada jedna fabrika sedam tona na sat proizvodi“, kaže nekadašnji glavni inženjer održavanja kompanije Radoje Potparić.

Uprkos tome što radnici godinama insistiraju da se nešto preduzme da fabrika oživi, kompanijom se niko nije bavio onako kako su mislili da treba, od vlasnika Dragana Brkovića do države. Za to vrijeme dug za poreze i koncesije dostigao je 7,4 miliona eura. Zaostale plate niko nije obračunavao, a sabralo ih se od 15 do 40.

„Otac je ovdje ostavio život. Tražimo te njegove zaostale plate koje, nažalost, ni poslije tri godine njegove smrti ne možemo da naplatimo“, kaže sin preminulog radnika kompanije Marko Mrdak.

Stečajni postupak koji je predložen krajem prošle godine otvara nova pitanja.

„Želimo precizan i jasan odgovor Vlade koja je to vrsta stečaja, koji su dalji koraci tog stečajnog sudije i stečajnog vijeća. Znači da se zna precizno kada se pokreće proizvodnja, pod kojim uslovima. Dalje želimo da znamo kada se pokreće drvna industrija, asfaltna baza, betonjerka“, kaže Mirko Jestorović, radnik kompanije.

Žele da znaju da li će se pored države i opština okrenuti Vektri.

„Lokalna uprava nije dovoljno jaka da bi mogla nešto tu da preuzme i sama radi. Međutim, zajedno lokalna uprava i država mogu naći neki od modusa tipa željezare u Nikšiću ili nekog drugog preduzeća da se ova izuzetno korisna fabrika konačno pokrene. Od proizvodnje peleta u Crnoj Gori svi bi imali korist. Prvo bi imali građani jer bi pelet bio jeftiniji, imali bi sami radnici, lokalna uprava i naročito država“, zaključuje predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš.

A sa državne adrese kritikovan je do sada loš odnos Vlade prema pljevaljskoj kompaniji i rečeno je da se to mora promijeniti. U iščekivanju tih promjena na papiru ostaju milionska dugovanja Vektre Jakić za plate, doprinose i poreze. Ostaje i pitanje šta će stečaj donijeti i hoće li katanac na kapiji otići u prošlost.

