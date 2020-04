Veliki petak najtužniji dan u godini

Danas je pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki petak, praznik koji je za njih i najtužniji dan u istoriji čovječanstva, obilježen stradanjem Isusa Hrisata, Njegovim raspeće na Časnom Krstu i Njegovom smerću za spasenje svijeta. Praznik se obilježava strogim postom, uzdržavanjem od bilo kakvog veselja i proslava, a takođe u narodnoj tradiciji je da se tog dana ne rade poslovi u polju i u kući. Od Velikog četvrtka do Vaskrsa ne oglašavaju se zvona na crkvama jer su ona u pravoslavnoj crkvi znak radosti. Na Veliki petak liturgija se ne služi (izuzev ako bi bile Blagovjesti toga dana) zato što se na Liturgiji prinosi Bogu beskrvna žrtva a na taj dan je Isus Hristos prinio sam sebe na žrtvu.

-U noći između Velikog četvrtka i Velikog petka, Hrista su mučili i bičevali. Pontije Pilat je predao Isusa Judejima, rekavši da ne može da ga osudi, jer nije našao nikakve krivice, i da je taj čovek nevin. Judeji su uvideli da mogu samo da muče Isusa, ali ne mogu da Ga osude, pa su rekli Pilatu da se Isus ustvari buni protiv imperatora, jer sebe proglašava carem, a za takav greh Rimljani moraju da kazne počinioca. Kako je to bilo uoči Pashe, najvećeg judejskog praznika, običaj je nalagao da se jedan zatvoreik pusti na slobodu. Pilat je pitao narod koga da oslobodi: Isusa Hrista ili Varavu, razbojnika, koji je ubio nekoliko rimskih vojnika. Svetina, nahuškana od fariseja, tražila je Varavu. Pilat je pitao šta da uradi s Isusom, a svetina je urlala: Raspni ga! Raspni ga! Hristu su stavili trnov venac na glavu, a na pleća navalili teški krst i poveli putem koji i danas, dve hiljade godina kasnije, nosi ime Ulica bola, navodi se u današnjem Prologu.

Veliki petak je dan žalosti ali i priprema za najveći i najradosniji praznik Vaskrs pa se danas pripremaju vaksršnja jaja, koja se boje najčešće u crveno. Hrišćanski običaj nastao je u znak sjećanja kada je Marija Magdalena došla u Rim da pripovijeda jevanđelje. Stigla je i do cara Tiberija i na poklon mu donela korpu jaja. Car nije vjerovao u Hristovo vaskrsenje i rekao je da bi to bilo kao kada bi bela jaja u korpi promjenila boju. Marija Magdalena je na to rekla: „Hristos Vaskrse” i sva jaja u korpi su postala crvena.Crvena boja je simbol radosti i vaskrsenja, a prvo crveno jaje „čuvarkuća“ se čuva kao zaštitnik porodice do narednog Vaskrsa.