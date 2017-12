Veljković „Blago onima koji se stide svojih pobjeda“

Reagovanje na saopstenje poslanika DPS Danijela Zivkovica:

Mladi poslanice, amnezija i demencija moze biti prirodna posledica straha vasih starijih kolega koji su ucestvovali u „ratu za mir“ i koji su se usavrsili u izbornim kradjama kupovinom glasova, mahinacijama sa birackim spiskovima, ucjenama i politickom korupcijom ali bih Vama kao pljevljaku savjetovao da prije nego li napisete ponovo neko partijsko saopstenje pogledate istini u oci koju cete prepoznati u svakom pogledu osudjenih da bitisu u ovakvoj zivotnoj sredini. Iskreno da kazem mislio sam da smo sa prethodnom lokalnom vlasti stigli do dna do kraja, da ne moze biti gore ali smo sa ovom aktuelnom otisli ispod toga. Nemam nista personalno protiv tih ljudi, kao sto nisam imao ni protiv prethodnih ali je ocigledno da ni jedni ni drugi nisu pokazali ni malo osjecaja za realnost. Najjace je omladina osjetila neuspijehe sistema u kome zive. Direktno su pogodjeni jer su zavrsili skole i nasli se u armiji nezaposlenih bez ikakve perspektive. Uslovljeni partijskim zaposljavanjem, omalovazeni, u nemogucnosti da nadju pristojno zaposlenje, zaokupljeni svakodnevnim novcanim problemima koje sami ne mogu rijesiti, optereceni nesamostalnoscu u roditeljskom domu kao jedini izbor vide odlazak iz ovog grada pa i iz drzave kako ne bi postali i ostali vas plijen. Mortalitet nam je u porastu. U Pljevljima se tesko zivi a jos teze dise. Sve meritorne institucije upozoravaju da je disanje vazduha sa takvim sadrzajem PM cestica i ostalih otrovnih oksida siguran korak za prijevremeni odlazak. Jos prije jednog vijeka je americki socijalista Sinkler napisao “ Tesko je natjerati covjeka da razumije, kada mu plata zavisi od toga da ne razumije“. Stanje zivotne sredine u Pljevljima izvjesno zavisi od velicine tog razumjevanja. I vi to dobro znate i imate sve zasluge sto se broj stanovnika Pljevalja vratio na onaj od prije tih sto godina. Zato je pobjeda politicara okorelih u korupciji i kriminalu pouka svima da je kod nas jos uvijek moguce uspijesno pakovanje i prodaja suplje price. Probajte se sjetiti nekog vaseg predizbornog obecanja koje ste potpuno ispostovali. I obraza radi vaseg licnog manite se prica o dostojanstvu, gubitnicima i politickim ambisima jer nas je vasa politika dovela na ivicu ekonomskog i ekoloskog ponora a sve je izglednije da cete napraviti korak naprijed i to je taj samoubilacki potez kojim cete ugasiti Pljevlja, po scenariju podgorickih velmoza. Svijesni cinjenice da familja trci poslednji krug nastavljate da stvarate atmosferu mi protiv njih jer vam smeta vladavina prava, predvidljivost i transparentnost. Ostrasceni u napadima na SDP besramno nastavljate sa zamjenom teza i umjesto o egzistenciji gradjana govirite o fantomskim socijaldemokratskim neprijateljima sopstvene drzave. Udarili ste i na civilno drustvo i nezavisne medije. Cak i na javni servis. Postaje zastrasujuca cinjenica o bespomocnim gradjanima u nepostojecoj demokratiji i zarobljenim institucijama. Laz ne moze postati istina, laz moze postati samo navika. Kada budete primorani na popustanje moracete preci preko lesa ovakvog pravosudja. I zato ove vase pirove pobjede nisu parametar vec izuzetak koji potvrdjuje pravilo. Stabilokratije su jednosmjerne slijepe ulice. I kad tad se njima dodje do kraja.

P.S. “ Blago onima koji se mogu ponositi svojim porazima a tesko onima koji se moraju stidjeti svojih pobjeda“

Branislav Veljkovic OO SDP Pljevlja.