Veljković: Opština i rukovodstvo „Grijanja“ krivi za 12 neisplaćenih zarada radnicima

Vjerovatno su u pravu oni koji kažu da „Grijanje“ nije minsko polje. Ono je živo blato, gdje god zagazite propali ste. A za to nisu krivi zaposleni koji pošteno rade svoj posao i za to im neredovno isplaćujete zaradjeno, niti daleko bilo korisnici usluga (kakvih-takvih) koji redovno izmiruju svoje obaveze. Za to direktnu krivicu snosite vi-osnivač i menadžment preduzeća. Ne možete u svakom ko drugačije misli vidjeti neprijatelja i umjesto argumenata sipati diskreditacije i uvrede. Kritika vaše poslovne politike je podsjećanje na vašu prošlost, na ono što ste riječima ili konkretnim činjenjem proizveli. To je racionalno upozorenje jer vi mislite da se sve može zaboraviti. U svakom slučaju narode ko te pita? Niko ni za šta nije kriv a to znači da je sve nepodnošljivo apsurdno od početka do kraja. Taj apsurd znam-to je ono što vrijedja. I nikako mi nije jasna potreba Vršioca dužnosti za iskazivanjem ovako velike lojalnosti na uštrb dojučerašnjih kolega. Kolika „hrabrost“ je potrebna da im putem medija saopštite da će „…grejna sezona početi sa ili bez sadašnjih zaposlenih…“ i uz to plasirate fejk „ …prividno stanje urednog funkcionisanja preduzeća redovnom isplatom neto zarada a bez plaćanja doprinosa“ a i sami znate da to nije tako. Na to se nadovezuje i predsjednik opštine sa konstatacijama tipa „ Recidiv prethodnog vremena…“ i „ sukob rukovodstva sa dijelom radnika“. Istine radi postoji i nešto izmedju jedne i druge lokalne vlasti koja je kadrovala društvom.

Podsjetiću vas na 2015. godinu u kojoj je DOO „ Grijanje“ funkcionisalo stabilno, plate su isplaćivane u bruto iznosu, redovno izmirivane sve obaveze tekućeg poslovanja. Te godine je i potisan Sporazum o reprogramu poreskih dugovanja koji je striktno poštovan. Uz sve to uradjen je redovni godišnji remont kotlova, zamjenjeno preko hiljadu metara toplovodne mreže, otvorena prodavnica opreme radi disperzije rizika poslovanja i upošljavanja djela zaposlenih sa manjim obimom posla, priključeni novi korisnici usluga….

A tada ste na scenu stupili vi, usavršenim oblikom političkog nasilja, političkim kalkulanstvom, podaništvom i utjerivanjem straha i privredno društvo koje je u tom momentu bilo samoodrživo doveli na ove grane. I tu se vraćamo na tezu da se navodno sve može zaboraviti, da se može preći preko svega, da smo svi isti. Pa nismo…

Saopštenje za javnost

Branislav Veljković,predsjednik OOSDP i bivši diretkor DOO „Grijanje“