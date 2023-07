Veoma toplo, do 39 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo, a najviša temperatura vazduha iznosiće 39 stepeni.

EVROPA

Danas snažan, prostran i dubok ciklon u kome cirkuliše hladnija vazdušna masa sa centrom u regionu britanskih ostrva, koji pokriva veliku površinu u prečniku oko 2,5 hiljade km, na zapadu Evrope u regionu britanskih ostrva, u pravcu Francuske i dio centralne Evrope zatim u regionu Sjevernog mora u pravcu Danske i u južnih dijelova Norveške i Švedske, usloviće nestabilno vrijeme sa kišom i olujnim udarima južnog vjetra.

U regionu Francuske na jugozapadu Njemačke u pravcu Alpa sa visokim rizikom od olujno-vremenskih nepogoda.

Područje Mediterana i dalje će biti pod snažnim uticajem tople tropske vazdušne mase a narednih dana dodatno pristiže još topliji vazduh. Ova topla vazdušna masa prodire u pravcu centralnih dijelova Evrope pa sve u pravcu Švedske i donosi natprosječno visoke temperature vazduha a u Mediteranu preko 40 stepeni.

Temperatura vazduha od 18 stepeni u Oslu do 42 u Atini, na jugoistoku Španije u na području Grčke u najtoplijim dijelovima temperatura izmedju 40 i 45 stepeni.

BALKAN

Na području Balkankog poluostrva pretežno sunčano i tropski toplo. U popodnevnim satima u perfernim istočnim dijelovima u regionu Bugarske i Rumunije moguća je kratkotrajna kiša sa grmljavinom.

Temperatura vazduha, tropskog karaktera, do 42 stepena i Atini.

CG-SJEVER (sjutra)

Na sjeveru CG, sjutra, sunčano i jako toplo, popodne u planinama slab razvoj oblaka. U jutarnjim satima lokalno moguća je pojava magle. Najviša dnevna temperatura natprosječno visoka od 28 do 36 stepeni.

CG-JUG (sjutra)

Na jugu, sunčano i veoma toplo. U svim gradovima temperatura tropskog karaktera. Duvaće slab do umjeren uglavnom južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 39 stepeni.

MORE, malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, ujutru sjeveroistočni tokom dana slab zapadni na jugoistoku akvatorijuma popodne umjeren sjevrozapadni. Temperatura mora do 27 stepeni.

UV index, vrlo visok, oko 10 UV jedinica.

CG tri dana-Sjever

Narednih dana, na sjeveru, u ponedjeljak i utorak, sunčano i još toplije, u popodenvnim satima uz slab razvoj oblaka u planinama, a u jutarnjim satima lokalno po kotlinama kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren i promjenljivog smjera pri čemu će južni biti dominantni.

CG tri dana-jug

Na jugu, sunčano i veoma toplo u najtoplijim dijelovima izuzetno toplo, jača tropski toplotni talas sa dodatnim prilivom toplote. Temperatura vazduha u najtoplijim i djelovima na širem postoru Podgorice i Danilovgrada dostizaće i prelaziće 40 stepeni.

Izvor-rtcg