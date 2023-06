Veoma toplo, temperatura do 34 stepena

U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo. Temperatura vazduha kretaće se od 22 do 34 stepeni.

Na sjeveru se očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme.

Ujutru po kotlinama moguća je kratkotrajno magla ili niska oblačnost, a poslijepodne ponegdje moguć je slab do umjeren razvoj oblaka.

Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera. Temperatura vazduha kretaće se od 22 do 29 stepeni.

Na jugu, sunčano biće pretežno sunčano i veoma tolpo. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom zapadnih smjerova. Temperatura vazduha od 30-34 stepena.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Temperatura mora oko 25 stepeni.

UV index vrlo visok, a sredinom dana i poslijepodne očekuje se oko 9 UV jedinica.

Narednih dana na sjeveru, u srijedu, prijepodne postepeno povećenje oblačnosti, od sredine dana u sjeverozapadnim, a poslijepodne i tokom noći i u ostalim oblastima, kiša, pljuskovi i grmljavina.

Mjestimično će duvati umjeren do pojačan južni i jugozapadni vjetar.

U četvrtak očekuje se promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a ujutru moguće još malo kiše i nešto više oblaka. Ponegdje će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar.Temperatura vazduha biće u padu.

Na jugu očekuje se pretežno sunčano vrijeme, samo se u noći između srijede i četvrtak očekuje prolazna oblačnost, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. U srijedu umjeren južni i jugozapadni, a u četvrtak ponegdje umjeren sjeverni vjetar.

Jedna zanimljivost: 26.juna 2008. godine u Herceg Novom temperatura je dostigla 36,4 stepena, što je najviša temperatura na primorju za današnji dan.

Istog dana 2003.godine u Podgorici izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 38,6 stepeni.

Prognoza za Evropu:

Preko britanskih ostrva, Sjevernog mora, juga Skandinavije, Njemačke i dijela Poljske, u sklopu ciklona sa Atlantika širi se vlažna i nestabilna vazdušna masa koja će na tom području usloviti mjestimičnu kišu pljuskove i grmljavinu.

Izolavani ciklon na sjeveroistoku će takođe donijeti nešto padavina, a u popodnevnim satima kiše će biti i na području Austrije i Mađarske.

Iznad Mediterana, a posebno iznad Pirineja, cirkuliše veoma topla vazdušna masa, pa je u tim oblastima pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme.

Temperatura vazduha od 20 stepeni u Helsinkiju do 38 u Madridu.

Na Balkanu, tačnije na sjeverozadu i zapadu sjutra se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, koji će se postepeno premještati prema jugoistoku.

U ostalim predejlima pretežno sunčano ili promjenljivo oblačno, samo je na krajnjem jugoistoku prijepodne ponegdje moguće malo kiše. Temperatura vazduha od 24 stepena u Ljubljani do 33 u Podgorici.

