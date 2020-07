Veselin Dragaš ponovo na informativnom razgovoru u policiji

Pljevaljska policija je danas obavila informativni razgovor sa Pljevljakom Veselinom Dragašom, novinarom dopisnikom portala IN4S, zbog proslave Dana državnosti, održane u večernjim satima 13.jula. Toga dana Pljevljaci su u koloni od preko 200 automobila samoinicijativno proslavili državni praznik, noseći zastavu Crne Gore, tobojku i krst, zbog čega je ovaj način proslavljanja, smatran i molitvenim načinom slavljenja duhovnih i državnih svetinja, nazvan autolitijom.

Dragaš je rekao da je nakon informacije koju je pročitao na nekom portalu, sa suprugom Teodorom, došao na raskrsnicu u Otilovićima i pridružio se koloni od više automobila, u kojima je bilo po dvoje ljudi i svi su nosili medicinske maske. Kao novinar portala IN4S propratio je dešavanje i isto snimio. Sve je kontrolisala i policija koja je više puta zaustavljala kolonu te je automobiliste usmjerila na vožnju izvan centra grada, pored CB Pljevlja, Volođinom, prema „Vektri-Jakić“, da bi ih policija blokirala u povratku kod prodavnice „Kalije“ gdje kolonu sačekao komandir Milan Jović i pitao ih „šta hoćete“ . Zatražili su da odu do Hrama na Gukama, pošto im policija nije dozvolila slobodu kretanja, odakle su se razišli.

Policija je ove godine više puta privodila Dragaša na informativni razgovor, a jednom prilikom je bio i zadržan 72 sata u pritvoru, zbog učešća na litijama i objavljivanja snimaka i fotografija na društvenoj mreži fejsbuk.

Prethodno veče, 12. jula, manja grupa pljevaljske omladine samoinicijativno je proslavljala Dan državnosti pored Spomenika na stražici, i to veoma bučno da su se čuli do Varoši. Sugrađani se komentarisali kako to da policija nije kontrolisala okupljanje više od 10 osoba, koje nisu držale fizičku distancu ali bili su toliko bučni da su se sigurno čuli u zgradi CB Pljevlja, pa se pitaju da li postoje dežurni krivci u Pljevljima?