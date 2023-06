Vesko Krvavac u Kruševu napravio prvu api komoru u Pljevljima

Na usluzi ljekoviti vazduh iz košnica

Povratak na selo tokom ljetnjih mjeseci mnogim Pljevljacima predstavlja odmor od stresa svakodnevice i borbe za egzistenciju, a nekima i mogućnost dodatne zarade. Jedan od mnogih Pljevljaka koji nije sa svojom strukom elektromehaničara mogao da dobije stalno zaposlenje, Vesko Krvavac (48) radio je u trgovini, kao kurir u sudu, 11 godina u drvopreradi, 2,5 godine u Slovačkoj na građevini, nakon čega je odlučio da, osim što porodično uživa u selu, osnuje poljoprivredno gazdinstvo i omogući turistima da upoznaju ljepote Kruševa. U borbi za egzistenciju svoje četvoročlane pordice nije bilo mnogo vremena za boravak na selu, gdje ima preko hektar zemljišta. Ove godine Vesko je priveo kraju radove na izgradnji api komore i očekuje prve korisnike u Kruševu.



Na nadmorskoj visini od 1050 m nadmorske visine u novosagrađenom objektu od 80 kvadrata, kome još nedostaje fasada, Vesko je svojim rukama savremeno i tradicionalno opremio kuću, čija unutrašnjost izgleda kao iz bajke. Sav namještaj je namjenski uradio a pomogao mu je i brat Boka, poznat po zlatnim rukama u pravljenju namještaja. Čitava strana zida je u staklu i pogled puca na prelijep pejzaž pun zelenila i behara. Dok pucketa vatra, dnevna soba miriše na čisto i drvo, koje dominira u čitavoj kući, opuštajući su zvuci koji dolaze spolja, cvrkut ptica i mačak koji prede ispred vrata. U potkrovlju su ležajevi za šest osoba i pogled kroz prozore koji odmara. Vesko kaže da planira da izdaje turistima kuću a prednost je da mogu da koriste i api komoru, u kojoj se nalazi šest košnica.

On ističe da je napravio api komoru najviše zbog porodice i sebe ali da će izaći u susret svima koji budu željeli da korsite njene blagodati. Pčelarstvom je počeo da se bavi 2001. godine jer je oduvijek volio pčele. Iako je imao oko 20 društava, zbog mnogo obaveza i odsustva bilo je i gubitaka.

“U Crnoj Gori je mogućnost koriščenja api komora u povoju. Slovenci preko pola vijeka koriste Api terapije, odnosno inhalaciju vazduhom iz košnice, što predstavlja odličan način liječenja i prevenciju bolesti, prvenstveno respiratornih organa, astme, bronhitisa, sinusa kod djece i odraslih osoba. U drvenoj kućici od šest kvadrata, u udobnom prostoru u api komori, opremio sam prostoriju gdje možete direktno da udišete vazduh iz košnice pomoću inhalatora koji ima filtere i za alergične na polen. Udiše se vazduh obogaćen medom, polenom, pergom, matičnim mlečom, voskom i propolisom koji se lagano otapa u posebnom topioniku, a udiše posredstvom inhalatora”, kaže Vesko, dodajući da je maj bio prilično kišan i da nije bilo dovoljno unosa zbog loših vremenskih uslova. Očekuje ljepše vrijeme i da će 60 stabala voća poslužiti pčelama.

Api terapija traje od 20 min do pola sata, dva puta dnevno, najmanje pet dana da bi se postigli rezultati, kaže Vesko, ističući da je u api komori napravio dva ležaja iznad za koje stručnjaci kažu da same vibracije pčela diprinose da je sat ležanja iznad košnicama vrijedno kao osmočasovni odmor na udobnom ležaju.

Vesko je uz pomoć Zavoda za zapošljavanje, kao lice sa invaliditetom, otvorio stolarsku radionicu a svaki slobodan trenutak koristi da razvije uslove života u selu. Tako je s puno ljubavi napravio drveno stepenište od oblica drveta, staru kolibu je preuredio u plastenik, jer je krov pokrio plastičnom folijom. Stolarska radionica je u blizini kuće a u njoj je ove zime pravio sebi nove LR košnice.

Ljepota pljevaljskih sela, čist vazduh i ljubaznost domaćina su sigurna preporuka za dobar odmor svakog čovjeka. Ako tome dodamo blagodati api terapije, nema sumnje da je domaćinstvo Veska Krvavca pun pogodak za okrepljenje tijela i duše.

Text objavljen u Pljevaljskim novinama