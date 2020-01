Vesna Daković za „Pobjedu“: Hrana u CG je na nivou evropskog kvaliteta

Hrana u Crnoj Gori je u visokom stepenu bezbjedna, država je uspostavila efikasan sistem sigurnosti hrane usaglašen sa standardima EU, sistem koji je zavrijedio povjerenje potrošača, kazala je u intervjuu za Pobjedu direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vesna Daković.

Da li je hrana na tržištu Crne Gore sigurna i kvalitetna?

DAKOVIĆ: Često se u javnosti koriste pojmovi zdrava, bezbjedna i kvalitetna hrana, ali ih moramo razdvojiti. Najbitnije je da imamo bezbjednu hranu, a za hranu na crnogorskom tržištu možemo da tvrdimo da je u visokom stepenu bezbjedna. Imamo nekoliko mehanizama kontrole. Kontrolišemo hranu koja se uvozi u našu zemlju, ali kontrolišemo i domaće objekte koji proizvode hranu ili je stavljaju na tržište, kroz maloprodaju ili ugostiteljske objekte. Rade se i službene kontrole, kao i monitoring na bazi kojeg kontrolišemo hranu tokom cijele godine i kontrolišemo rizik bezbjednosti hrane. Kada je hrana u pitanju, nulti rizik ne postoji lanac proizvodnje hrane je jako dugačak i ako jedna karika u lancu zakaže onda se može desiti da hrana bude nebezbjedna.

Kada je riječ o kvalitetu, neki proizvod može biti zdravstveno bezbjedan, ali da ne odgovara definisanim parametrima kvaliteta u pogledu definisanogsastava. I obrnuto, može da odgovara parametrima kvaliteta, ali da nije bezbjedan jer sadrži nedozvoljene supstance, višak nekih materija ili su nastale mikrobiološke promjene usljed neadekvatnog čuvanja. Proizvod koji ne odgovara parametrima kvaliteta ne može izazvati probleme po zdravlje ljudi i javno zdravlje.

Često čujemo u medijima da su proizvodi koji se uvoze u Crnu Goru lošijeg kvaliteta nego isti proizvodi koji se uvoze na primjer u Njemačku ili Belgiju?

DAKOVIĆ: Evropska komisija je radila studiju o tome da li novije zemlje članice EU dobijaju proizvode lošijeg kvaliteta u odnosu na stare članice. Zapravo se radi o preferencijama potrošača u nekoj od zemalja. Mi smo, recimo, navikli da konzumiramo pršutu i ostale suhomesnate proizvode koji sadrže više soli, dok se takvi proizvodi u zemljama EU proizvode korišćenjem drugačije tehnologije, sa mnogo manje soli. Slično je sa mnogim drugim proizvodima koji za različita tržišta imaju drugačiji sastav.

Koliko je 2019. godine nebezbjedne hrane vraćeno sa granice naše zemlje?

DAKOVIĆ: Od početka godine do sada spriječili smo stavljanje na tržište 172 pošiljke hrane, ukupne težine 1.150 tona raznih vrsta proizvoda. Zadovoljni smo postignutim rezultatima, jer ta hrana nije stigla do naših potrošača i turista. To znači da dobro radimo svoj posao.

Ove godine počela je i primjena programa „Voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za škole“ kako bi se uticalo na stvaranje zdrave prehrambene navike osnovaca. Kako se program pokazao na terenu?

DAKOVIĆ: Riječ je o jednom odličnom i vrlo korisnom programu koji je pokrenulo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Vrlo je važno da znamo da naša djeca jedu bezbjednu hranu. Za te proizvode znamo da su bezbjedni, jer dolaze iz objekata koji su pod našim nadzorom i to je program koji će doprinijeti đa poboljšamo prehrambene navike naše djece, da ih bude što manje gojaznih i da buduće generacije budu zdravije.

Poznato je da je pravi med teško prepoznati. Da li ste i ove godine imali “posla sa falsifikatorima meda”, odnosno koliko je pronađeno falsifikovnog meda na crnogorskom tržištu?

DAKOVIĆ: Mjere koje smo sprovodili dale su rezultat. Na tržištu je mnogo manje tvorevina koje su se pored puteva, turističkih objekata i sličnih prometnih lokacija prodavale kao med, a da to nije med, jer med može biti jedino proizvod pčele. Ove godine smo oko 100 kilograma takvih proizvoda sklonili sa tržišta. Ranije je to bila mnogo veća količina. Potvrda da zaplijenjeni proizvodi nijesu med je laboratorijska analiza.

izvor: pobjeda.me