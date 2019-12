VI Međunarodni fudbalski turnir prijateljstva za žene opravdao očekivanja

U Pljevljima je 07. i 08. decembra 2019. godine, u organizaciji Fudbalskog kluba „Breznica“, a uz podršku Opštine Pljevlja i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, održan šesti Međunarodni turnir prijateljstva u malom fudbalu za žene „Pljevlja 2019“.

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović imao je čast da otvori turnir i u lično i u ime organa lokalne uprave i samouprave poželi takmičarkama dobre sportske rezultate.

„Pričinjava mi izuzetno zadovoljstvo što će Pljevlja ovog vikenda biti centar zbivanja za sve one koji su svjesni da fudbal nije samo pobjeda i poraz, već simbol prijateljstva i druženja, a posebna mi je čast što sam zajedno sa Fudbalskim klubom Breznica domaćin svim ekipama koje borave u našem gradu i što svi zajedno, već šest godina za redom, promovišemo Pljevlja kao sportski i kulturni centar ne samo u državi, već i u region”, kazao je Golubović koji je posebnu zahvalnost uputio Američkoj ambasadi u Podgorici na čelu sa Njenom ekselencijom ambasadorkom Džudi Rajzing Rajnke, na prepoznavanju značaja organizacije i održavanja ovog turnira, koji je za cilj imao i promociju Pljevalja.

Njena ekselencija ambasadorka Sjedninjenih Američkih Država Džudi Rajzing Rajnke na konferenciji za medije organizovanoj povodom otvaranja turnira kazala je da je izuzetno zadovoljna što ovakav jedan klub postoji na sjeveru Crne Gore, a ujedno i ponosna na partnerstvo koje ambasada ima sa Fudbalskim klubom “Breznica”.

“Jako smo zadovoljni načinom na koji promovišete sportsku diplomatiju, a koja iznad svega promoviše toleranciju, zajedništvo i partnerstvo među svima nama. Ovo je treći put da ambasada Sjedinjenih Američkih Država podržava fudbalski klub “Breznica”, upravo iz činjenice što smo prepoznali efikasnost i učinkovitost dosadašnje realizacije svih programa koje smo imali sa njima. Ambasada SAD-a je partner koji je spreman da podrži osnaživanje sjevera, tamo gdje prepoznamo da možemo da imamo dobre partnere”, istakla je Nj. E. Rajnke.

Direktor i osnivač Fudbalskog kluba “Breznica” Zoran Vuković istakao je važnost ovakvog događaja za klub i Pljevlja.

“Ovo je veliki događaj za naš klub jer ga organizujemo u Pljevljima, i ponosni smo na sve ljude koji su učestvovali u organizaciji. Posebnu zahvalnost dugujemo ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, Njenoj ekselenciji ambasadorki Rajnke lično i njenom timu iz ambasade, koji fudbalski klub “Breznica” pomažu od samog osnivanja, kroz grantove koje realizujemo. Mislim da smo do sada pokazali da smo pravi partner ambasadi u Crnoj Gori, da smo sve grantove do sada realizovali na vrhunskom nivou, a da ćemo ovaj realizovati da bude najbolje odrađen projekat do sada u Crnoj Gori”, kazao je Vuković.

Turnir je okupio rekordan broj ekipa iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Bugarske – 12 u seniorskoj i osam u kadetskoj konkurenciji.

Na svečanoj ceremoniji zatvaranja, uručene su i nagrade i priznanja za najbolje i to:

U kadetskoj konkurenciji:

1. mjesto – SFK “SARAJEVO”

2. mjesto – ŽFK “JEDINSTVO 2014”

3. mjesto – ŽFK “RAD”;

U seniorskoj konkurenciji:

1. mjesto – ŽFK “ZEMUN”

2. mjesto – ŽFK “CRVENA ZVEZDA”

3. mjesto – ŽNK “OLIMPIJA”.

Nagrade su dodijeljene i za najbolje u kategorijama:

Najbolja igračica:

Glorija Slišković (kadetkinje) – SFK “SARAJEVO”

Mina Čavić (seniorke) – ŽFK “ZEMUN”

Najbolja golmanka:

Iman Dumanjić (kadetkinje) – SFK “SARAJEVO”

Andrea Šipetić (seniorke) – ŽFK “ZEMUN”

Najbolji strijelac:

Zorana Mladenović (kadetkinje) – ŽFK “RAD”

Aleksandra Savanović (seniorke) – ŽFK “CRVENA ZVEZDA”

Najsimpatičnija igračica – Dalal Bratović, SFK “SARAJEVO”

Najmlađa igračica – Lejla Bambur, ŽFK “BREZNICA”

Fer plej ekipa – ŽFK “DŽI – DŽI”

Prvi put učesnik – ŽNK “BROTNJO”.

Izvor: PV Informer