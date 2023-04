Visoke cijene obaraju standard građana

I dalje je to visoka inflacija, ali sa trendom opadanja. Ono što će sada biti izazov jesu nova zaduživanja po visokim kamatnim stopama. To će dovesti do pada potrošnje, problema u mnogim kompanijama i zemljama sa refinansiranjem njihovih dugova, smatra analitičar Novak Svrkota.

Gotovo godinu od početka rata u Ukrajini, inflacija u Crnoj Gori počela je da usporava, a prema zvaničnim podacima Uprave za statistiku (MONSTAT), cijene u martu su u odnosu na februar bile niže za 0,7 odsto. Stopa godišnje inflacije kod nas prošle godine bila je nevjerovatnih 17 odsto, ali i dalje znatno niža nego u nekim članicama Evropske unije.

Ipak, cijene osnovnih namirnica i dalje su prilično visoke, a u odnosu na godinu ranije u prosjeku su bile više 13,9 odsto.

U prethodnih godinu dana najviše su poskupjeli mlijeko, sir i jaja, čak 41,9 odsto, a potom meso koje je skuplje 18,2 odsto. Cijena hljeba i žitarica porasla je 21,3, odjeće 11 odsto, a čvrstih goriva 40,5 odsto. Povrće je skuplje 21,1 odsto, dok su usluge u restoranima i kafeima poskupjele 11,4 odsto. Ostali uređaji, predmeti i proizvodi za liču njegu skuplji su 15,8, usluge smještaja 24,1, a voće 14,7 odsto. Cijene kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva porasle su 27,7 odsto, šećera, džema, čokolada i slatkiša 21,8 odsto, frizerskih i ostalih usluga za ličnu njegu 25,1 odsto, dok je stvarna renta za iznajmljivanje stana skuplja za 31 odsto – podaci su Monstata.

Prema riječima ekonomskog analitičara Novaka Svrkote, bilo je očekivano da inflacija konačno počne da usporava i kod nas, jer već mjesecima makar blago usporava na globalnom nivou.

– Usporila je globalno što je bilo očekivano, jer je najveći udar bio prošlog marta zbog početka rata u Ukrajini. Takođe, došlo je i do povećanja kamatnih stopa centralnih banaka protekle godine, čime su te institucije pokušale da ublaže uticaj inflacije – navodi Svrkota.

Ministar zadovoljan tokom akcije „Stop inflaciji”

Vlada je nedavno u saradnji sa trgovačkim lancima pokrenula akciju „Stop inflaciji“ u okviru koje je lista od minimum 25 proizvoda, na koje je ograničena marža na pet odsto, a prema navodima nadležnih, omogućava građanima određenu uštedu. U međuvremenu, osim najvećih trgovačkih lanaca, akciji su se pridružile i apoteke i prodavnice kozmetičkih proizvoda. Ministar Goran Đurović je u intervjuu za agenciju Mina biznis istakao da je zadovoljan tokom ove akcije, te da je usmjerena na najugroženije građane koji kupovinom proizvoda iz ove korpe mogu da uštede i do 50 eura, te da je cjelokupni teret akcije na leđima privrednika.

Svrkota ističe da je inflacija i dalje veliki izazov za čitav svijet, te da i dalje vlada velika neizvjesnost i niko sa sigurnošću ne može predvidjeti krajnji ishod.

– I dalje je to visoka inflacija, ali sa trendom opadanja, ono što će sada biti izazov su nova zaduživanja po visokim kamatnim stopama. To će dovesti do pada potrošnje, problema u mnogim kompanijama i zemljama sa refinansiranjem dugova – zaključuje Svrkota.

Od početka globalne ekonomske krize, Crna Gora je, prema podacima sajta Numbeo, postala najskuplja destinacija za život na Balkanu, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska. Prema podacima ovog sajta, za život pojedinca prosječni troškovi života u Crnoj Gori iznose 515 eura mjesečno, bez uračunate rente, dok je prosječnoj četvoročlanoj porodici mjesečno potrebno 1.802,6 eura mjesečno, takođe bez rente.

Izvor-dan