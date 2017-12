Vizija Demokrata je da Pljevlja budu grad u kome se ostaje, a ne grad iz koga se odlazi

Opštinski odbor Demokrata Pljevlja održao je juče treću sjednicu u sali Skupštine opštine. Na početku sjednice donijeta je odluka o proširenju sastava, pa je odbornik Miroslav Anđelić izabran u opštinski i Izvršni odbor Pljevaljskih Demokrata. Usvojen je izvještaj o formiranju 36 mjesnih odbora na teritoriji opštine Pljevlja u čiji sastav je ušlo 438 izabranih članova Demokratske Crne Gore, dok je formiranje još 7 mjesnih odbora u toku. Na sjednici je donijeta odluka o utvrđivanju sastava Izbornog centra Demokrata Pljevlja, čime je zajedno sa prethodno imenovanim koordinatorima mjesnih odbora zaokružena partijska infrastruktura u susret predstojećim izborima. Izvršni odbor Opštinskog odbora je tokom decembra mjeseca sproveo sve neophodne pripremne aktivnosti za realizaciju uspješne izborne kampanje. Na sjednici je usvojen i medijski izvještaj koji pokazuje da su Pljevaljske Demokrate u toku 2017.godine ubjedljivo medijski najaktivniji politički subjekt. Takođe u tekućoj godini ustanovljen je list „Pljevaljske Demokrate“ koji je izašao do sada u dva broja i koji će se distribuirati čitaocima i u 2018.godini.

U dijelu analize postignutih rezultata u protekloj godini, konstatovano je da nikada u istoriji višepartizma, nije zabilježen ovako rapidan rast jednog političkog subjekta, kakav su napravile Demokrate u Crnoj Gori, a naročito u Pljevljima. U rekordno kratkom periodu postali smo vodeči opozicioni subjekt kako u Crnoj Gori, tako i u Pljevljima o čemu ne samo da svjedoče istraživanja javnog mnjenja i podaci iz naše terenske kampanje, već je to vidljivo i izraženo na svakom koraku. Demokrate su danas u Pljevljima snaga koja okuplja i politički subjekt kome se najviše vjeruje.

Odbor je analizirao učinke aktuelne lokalne vlasti i konstatovao da ne postoji ni jedan segment u kome bi se mogla dati prelazna ocjena. Ekološku katastrofu nisu ni pokušali sanirati, raseljavanje je nastavljeno još većim intezitetom, broj nezaposlenih premašio 25%, a realno je i znatno veći, zatim, ni jedan investitor nije uložio u naš grad ni centa, niti je otvoreno i jedno novo radno mjesto. U toku mandata aktuelne lokalne vlasti Pljevljima je oteto i ono što po zakonu pripada, a što se moglo vidjeti na primjeru eko-takse. Partijsko zapošljavanje i neodgovorno upravljanje uslovilo je da se veći dio lokalnih javnih službi suočava sa finansijskim turbulencijama koje se reflektuju na višemjesečno kašnjenje zarada zaposlenim. Ni jedno predizborno obećanje nije realizovano. Drugi blok Termoelektrane, toplifikacija, toplana, rekonstrukcija saobraćajnica i mnoge najavljene investicije, ostale su samo na nivou političkih obećanja. Ako lokalna vlast misli da će sve nedostatke i prazna obećanja moći zamaskirati sa nekoliko stotina metara popločanih trotoara, novogodišnjim jelkama i klizalištima, onda potcjenjuje građane. Građani Pljevalja su svjesni da je nakon tri decenije propadanja našoj opštini potrebna nova politika, novi političari, novi pristup rješavanju problema, nove ideje i savremeni program. Vizija Demokrata je da Pljevlja budu grad u kome se ostaje, a ne grad iz koga se odlazi, grad koji se posjećuje, a ne zaobilazi, grad prepoznat po vrijednim domaćinima i bogatim privrednicima, grad fabrika, a ne grad kockarnica. To je ono što Demokrate nude – nova lica, ljude iz naroda, ljude koji su spremni da rade za narod i da ne žive bolje od naroda. Više ne postoji dilema da će se u Pljevljima desiti promjena i da će stožer nove lokalne vlasti i predvodnik razvoja grada biti Demokratska Crna Gora.

Opštinski odbor Demokrata Pljevlja uputio je snažnu podršku politici Demokratske Crne Gore i predsjedniku Aleksi Bečiću.

Saopstenje za javnost OO Demokrata Pljevlja