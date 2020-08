Vjera u Boga jača od partije

Večerašnja protestna šetnja okupila je veliki broj vjernika, koji već osam mjeseci izražavaju nezadovoljstvo zbog usvojenog Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Okupljeni građani prošli su ustaljenom maršutom, skandirajući: Ne damo svetinje, Džaba Tači džaba Rama osvježiće ovih dana, Milo lopove, I čuje se sa nebesa nema više DPS-a… Viorile su se crkvene zastave, zastave sa likovima Patrijarha Varnave, Njegoša, trobojku i zvaničnu crnogorsku zastavu simbolično privezane… Vjernici su nosili i veliku trobojku dugačku 200 metara.

Šetnja je protekla u miru, a ispred Crkve Svete Petke okupljenima se obratio Vladika mileševski Atanasije, koji je pozvao građane da u što većem broju izađu na izbore.

-Gospod reče budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Da čuvamo u ljubavi i mudrosti jevanđeljskoj slogu i mir, a uz Božiju pobedu i mi pobeđujemo, jer ljubav, pravda, mir od Boga su – poručio je Vladika Atanasije.

Predrag Cvijović govorio je u svoje ime i u ime odbornika koji su napustili DPS Srđana Pivljanina i Vojislava Zindovića.

-Pred nama se postavio izbor dva puta od jednog se moralo odustati. Odustali smo od partije, napustili smo partiju. Izabrali smo crkvu, izabrali smo vjeru, izabrali smo Hrista, izabrali smo Boga – rekao je Cvijović.

On je zamolio sve pravoslavne hrišćane da ne uznemiravaju duše svojih predaka plašeći se i pristajući na sitne interese i ucjene razaranjem sopstvene duše i poručio im da budu čisti pred sobom i pred Bogom. Istakao je da je sporni Zakon o slobodi vjeroispovijesti novi početak udara na pravoslavlje.

-Kao nikada prije moramo voljeti ljude. Ljudi su divna bića naše civilizacije obični ljudi nebitno kojoj civilizaciji ili religiji pripadaju, islamu ili hrišćanstvu isti smo svi. Moramo biti svjesni da nas neki zli ljudi žele zavaditi do rata i da se moramo tome suprostaviti. Moramo pojačati našu hrišansku ljubav najprije prema bližnjem svom a onda i prema svim ljudima. To je takođe način da ubijedimo našu braću koju komunizam prevde u ateizam da odustanu. To je način da im pomognemo da iz ateizma ne pređu u satanizam, jer zapadni svijet se podelio kao nikad, sve je ogoljeno, ili si sa Bogom ili sa satanom, između ne postoji – rekao je Cvijović.

Na kraju svog obraćanja građane je pozvao da u nedjelju izađu na izbore i glasaju po sopstvenoj savjesti i milosti.

Okupljene je pozdravio i Milinko Gazdić, član Crkvenog odbora pri Crkvi Svete Petke, koji je istakao da su Pljevljaci tokom litija pokazala dostojanstvo, ponos, hrabrost i vjeru.

-Mi smo bili reperna tačka u pravoslavlju kako se brane naše svetinje. Uz blagoslov našeg Vladike, Mitropolita, Patrijarha, našeg sveštenstva mi smo stoički izdržali sve. Krenuli smo od Tare prije osam mjeseci, gdje smo pokazali svu odlučnost i hrabrost kako se brani Srpska crkva, vjera, čast, ponos i dostojanstvo – kazao je Gazdić.

On je okupljenim građanima poručio da u nedelju izađu na izbore i glasaju za one koji su stali u odbranu svetinja.

-Mi imamo Hristov put i Hristovu crkvu, oni imaju Ramu i Tačija koji ih podržavaju. Kada uzmete olvku u ruke na glasačkom mjestu sjetite se svega, ko je priznao Kosovo, ko nam je oduzeo jezik, ko nam je ukinuo ćirilicu, ko nam poručuje da će da uzme naše svetinje, protjera naše sveštenstvo i zabrani SPC. Sjetite se sa olovkom u ruci i glasačkim listićem ispred vas ko vam je krstio djecu, ko vam je vjenčavao, ko vam je sahranjivao – kazao je Gadić.

