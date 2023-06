Vježbe koje pomažu kod nadimanja

Pored pravilne ishrane, određene fizičke vježbe mogu da pomognu u borbi protiv nadimanja. Fizioterapeutkinja Megi Abrams preporučuje vježbe disanja, hodanje poslije jela i opuštanje mišića karlice.

Ilustracija (Foto: Pixabay)

Poznato je da određene namirnice mogu da izazovu ovo stanje, ali mnogi ne shvataju da i disfunkcija mišića može da doprinese nadimanju.

Istraživanja pokazuju da pacijenti koji imaju problem sa nadimanjem imaju mišiće dijafragme koji se često stežu umjesto da se opuštaju kako bi se prilagodili punjenju želuca.

Pored toga, zategnuti mišići karličnog dna mogu da ometaju defekaciju, izazivajući nelagodnost, prenosi 24sata.hr.

Međutim, postoje trikovi koji su odobreni od strane stručnjaka, a koji će pomoći da se riješite nadimanja.

Opustite se i istegnite dijafragmu

Dijafragma se skuplja i skraćuje dok udišete, a zatim se opušta i pasivno produžava dok izdišete. Pošto je produženje ono što vam je potrebno da biste napunili stomak, trebalo bi da se usredsredite na izdisanje da biste ublažili nadimanje.

Probajte sledeću vježbu između obroka kada nadutost nije toliko izražena: Lezite na leđa i dišite sporo. Počnite da postepeno produžavate izdisaje, koristeći trbušne mišiće da izbacite vazduh.

Uradite to polako. Kada vam bude udobno da produžite izdisaj, počnite da zadržavate dah nekoliko sekundi na kraju izdisaja, tako da dijafragma može da provede više vremena u izduženom položaju.

Uradite 30 udisaja, praveći normalne pauze po potrebi. Da biste napredovali u ovoj vježbi, stavite ruke na bočne strane grudi.

Dok izdišete, nježno rukama ispružite rebra prema kukovima. Ovo će vam pomoći da produžite i opustite mišiće između rebara, međurebarne mišiće.

Da biste ostvarili ovu vježbu još dalje, stavite loptu ili pjenasti valjak ispod gornjeg dijela leđa i lagano se savijte preko njega dok izdišete. Ovo posebno rasteže krst dijafragme, koji je njena veza sa kičmom.

Idite u šetnju 10 do 15 minuta nakon jela

Istraživanja pokazuju da je hodanje 10 do 15 minuta nakon jela podjednako efikasno ili efikasnije od ljekova u smanjenju simptoma nadimanja.

Hodanje takođe prirodno produbljuje vaše disanje i aktivira vašu dijafragmu. I kao bonus, pomaže u održavanju nivoa šećera u krvi.

Opustite i produžite mišiće karličnog dna za bolje pražnjenje crijeva

Mišići karličnog dna su grupa mišića u dnu karlice uključenih u mokrenje. Kada se opuste, izdužuju se na dolje i otvaraju se sfinkteri.

Da biste im pomogli da se opuste, možete veoma duboko udahnuti, sve do karlice, tako da im pritisak daha pomaže da se izduže. Ako to uradite kada idete u kupatilo, to može poboljšati pražnjenje.

Izvor-rtcg