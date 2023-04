Vlada “blokirala” dolazak sezonaca iz Azije, hotelijeri najavljuju blokadu tunela Sozina

Desetine radnika iz Nepala koji je trebalo da počnu da rade na Crnogorskom primorju od maja su vrćani ove sedmice, a hotelijeri su primorani da otkažu dolazak grupa turista. Hotelijeri, takođe, navode da njihove zarade nisu tolike da mogu sezoncima isplaćivati plate koje imaju u Hrvatskoj.

U fazi eskalacije problem sa randnom snagom u Crnoj Gori. Dok su crnogorski hotelijeri uspjeli pronaći slamku spasa i preko beogradskih agencija dogovoriti dolazak radnika iz azijskih i afričkih zemalja, Vlada je kako tvrde crnogorski privrednici stavila “veto”, piše Primorski portal.

Privrednici iz sektora turizma ističu da ako država u što skorijem vremenu ne iznađe rješenje turistička sezona će biti završena prije nego što počne jer nemaju radnika. Desetine radnika iz Nepala koji je trebalo da počnu da rade na Crnogorskom primorju od maja su vrćani ove sedmice, a hotelijeri su primorani da otkažu dolazag grupa turista. Hotelijeri, takođe, navode da njihove zarade nisu tolike da mogu sezoncima isplaćivati plate koje imaju u Hrvatskoj.

Sastanak povodom angažovanja radne snage iz dalekih zemalja održan je juče u Baru, a prisustvovali su predstavnici Udruženja hotela Crne Gore, zajedno sa privrednicima Budve, Sutomora, Ulcinja, Čanja…

Imamo veliki problem po pitanju angažovanja radne snage iz inostranstva – Indija, Nepal, Kamerun, jer nam država to ne obezbjeđuje, već su stavili veto. Ipak, pojedine firme sa strane ih dovode. Ova sezona će nažalost propasti ako ne budemo imali strane radnike. Trenutno nemamo mogućnost da platimo domaću radnu snagu, jer, recimo kuvar traži dvije do tri hiljade eura, naveo je predsjednik Udruženja hotela Crne Gore Nikola Pejović.

Hotelijer iz Čanja Branko Vukmanović ističe da je ovim povodom razgovarao sa ministrom turizma Goranom Đurovićem i da je dobio informaciju da Vlada nema mogućnosti povezivanja sa Indijom i Nepalom i obezbjeđivanja angaživanja, ali da jesu u saznanju da takvih radnika već ima.

– Nama u Baru nisu odobrili angažovanje sobarica, kuhinjskog osoblja, kuvara iz Nepala. Mi smo u međuvremenu uložili toliki novac, a Crna Gora odbija da ih primi. Razgovarali smo i sa ljudima iz Ministarstva unutrašnjih poslova i rekli su nam da nemaju saglasnost Vlade. Još ćemo sačekati da vidimo da li će Vlada da reaguje, iako je sezona već počela, a ukoliko nam se ne omogući da angažujemo tu radnu snagu hotelijeri i privrednici će biti primorani da blokiraju tunel Sozinu. Izgleda da je to jedini način na koji bismo izazvali reakciju, kazao je Vukmanović.

Stevo Novaković, hotelijer iz Čanja kaže da ne bježe od radne snage iz okruženja, ali je i kod njih kao i kod nas deficitarna radna snaga.

Ti koji su ranije dolazili iz okruženja, danas ih više nema, ističe Novaković.

Hotelijer Rajko Petranović objasnio je zašto više nema radnika iz okruženja i zašto idu svi u Hrvatsku…

– Idu zbog toga što oni imaju jaču klijantelu nego mi, zbog toga što agencije i turoperatori dovode platežno moćnije goste, prave ugovore sa turopertorima. To ovdje ne može jer Crna Gora nema infrastrukturu. Recimo, gostu treba tri sata da od Tivta dođe do Bara u sezoni. Naravno, mi ne možemo trenutno da dobijemo te goste, već one slabije platežne moći i ne možemo od toga da platimo radnike, po toj cijeni kao u Hrvatskoj, kazao je Petranović.

Izvor-dan