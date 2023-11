Vlada da riješi problem, ili će malo ko moći u penziju

Iz Fonda PIO su nam kazali da će na naša pitanja odgovoriti u najkraćem roku, nakon preciznog definisanja pravnih stavova sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

Vlada Crne Gore ima rok do 3. decembra da Skupštini podnese izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kojim će pravo na starosnu penziju muškaraca i žena urediti u skladu sa pravnim stavom koje je većina sudija Ustavnog suda zauzela u odluci kojom su ukinuli dosadašnje uslove za ostvarivanje tog prava. Odluka Ustavnog suda od juče je dostupna na sajtu Službenog lista, a kao datum njenog objavljivanja navodi se 3. novembar.

Da li su nadležne institucije počele da rade na izmjenama ovog zakona juče nismo mogli dobiti odgovor od Ministarstva rada i socijalnog staranja. Iz Fonda PIO su nam kazali da će na naša pitanja odgovoriti u najkraćem roku, nakon preciznog definisanja pravnih stavova sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

Ni 15 dana otkako je Ustavni sud potvrdio svoju odluku o ukidanju odrebe člana 17, stav 1 Zakona o PIO, kojim su muškarci mogli u starosnu penziju sa 66, a žene sa 64 godine i najmanje 15 godina staža, institucije su bez odgovora na brojna pitanja do kojih je dovela ta odluka. Ustavni sud je, nakon ponovnog razmatranja, odluku donio 24. oktobra, a u njoj je obavezao Vladu da u roku od 30 dana od objavljivanja te odluke u Službenom listu utvrdi predlog izmjena Zakona o PIO.

Mnoga otvorena pitanja čekaju na stav institucija, ali i kakva prava će građani imati u prelaznom periodu do donošenja novog propisa. Advokat Veselin Radulović nedavno je za „Dan“ kazao da se ne mogu izvršiti svi pojedinačni akti koji su doneseni na osnovu odredbe Zakona o PIO koju je Ustavni sud sad ukinuo, te da to u praksi može izazvati ozbiljne posledice.

– Ako je počelo njihovo izvršenje, ono će se obustaviti. To može da dovede do ozbiljnih posledica jer to, u suštini, znači da bi se obustavila isplata penzija za sva lica koja su ostvarila to pravo na osnovu ove odredbe. Otvoreno je još jedno pitanje, jer postoje odredbe Zakona o PIO koje propisuju pravo ženama da sa manje godina života ostvare pravo na starosnu penziju, čini mi se 197 đ, koju Ustavni sud nije razmatrao, a koja, po mom mišljenju, ostaje na pravnoj snazi. Po toj odredbi, pojedine žene bi mogle ostvarivati pravo na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima sa manje godina života – kazao je ranije Radulović za naš list.

Unija slobodnih sindikata (USSCG) predala je prošle nedjelje Vladi, Skupštini i svim poslaničkim klubovima inicijativu za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o PIO.

– S obzirom na to da se odlukom Ustavnog suda traži izjednačenje godina života muškarca i žene kao uslova za odlazak u starosnu penziju, a kako se ne bi umanjilo postojeće pravo žena, predlažemo da se žene i muškarci izjednače na godine života i godine staža osiguranja kao uslov za sticanje starosne penzije. Ovaj predlog podrazumijevao bi i usaglašavanje izmijenjenog člana sa ostalim odredbama Zakona o PIO. Istovremeno, Skupštini Crne Gore upućena je i Inicijativa za razrješenje sudija i sutkinja koji su svojim stavom doprinijeli donošenju sporne odluke Ustavnog suda – kazali su ranije iz USSCG.

Diskriminacija žena ili muškaraca

Odlukom Ustavnog suda znatno se mijenja dosadašnja penziona politika u državi. Većina sudija tog suda smatrala je da je diskriminatorska norma o propisivanju 64 godine za ostvarivanje starosne penzije za žene. Pravnici, pak, smatraju da takav stav implicira da u Crnoj Gori postoji puna ravnopravnost polova. U Udruženju pravnika ocjenjuju da su ovom odlukom diskriminisani muškarci, jer za njih ne postoje povoljniji uslovi za penzionisanje, dok žene i dalje mogu ostvariti to pravo.

