Vlada smjenila Brdjanina

Vlada je sino’ na telefonskoj sjednici razriješila Zorana Brđanina, direktora Uprave policije.

Informaciju o smjeni Vlada je potvrdila u zvaničnom saopštenju.

“Vlada je večeras, na telefonskoj sjednici, razriješila direktora Uprave policije, Zorana Brđanina. Imajući u vidu da Uprava policije, kao organizaciona jednica MUP-a, koja vrši poslove u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, ne može ostati bez sistema rukovođenja, mandat direktora policije će prestati zaključno na dan, 12. mart 2024. godine. Vlada je zadužila ministra unutrašnjih poslova da raspiše javni poziv za v.d. direktora policije od 4. marta do 10. marta”, piše u saopštenju.

Premijer Milojko Spajić najavio je ranije na mreži X da će Vlada večeras na telefonskoj sjednici razriješiti Zorana Brđanina.

„Imajući u vidu da Uprava policije, kao organizaciona jednica MUP-a, koja vrši poslove u skladu sa zakonom o unutrašnjim poslovima, ne može ostati bez sistema rukovođenja, konstatujemo da će mandat direktora policije prestati zaključno na dan 12. marta 2024. godine. Imajući u vidu navedeno, zadužiću ministra unutrašnjih poslova da raspiše javni poziv za v.d. direktora policije od 4. marta do 10. marta 2024. godine, a što je u skladu sa dogovorom sa posljednje sjednice Vlade, kako bi proces izbora bio što inkluzivniji i transparentniji i da bi odagnali bilo kakve sumnje u politizaciju te funkcije“, rekao je Spajić.

Objasnio je i kakvi će biti dalji koraci.

„Nakon završenog javnog poziva, ministar je dužan da za sjednicu Vlade 12. marta dostavi izvještaj o sprovodenom javnom pozivu i spisak svih prijavljenih lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom, a sve u cilju izbora najboljeg kandidata koji će se uhvatiti u koštac sa teškim zadatkom reforme policije“, kazao je Spajić.

Spajić najavio raspisivanje javnog poziva (foto: gov.me, arhiva )

Spajić je nakon sjednice vlade u petak rekao da Zoran Brđanin nema povjerenje nijednog člana Vlade. Kazao je da nema ni njegovo povjerenje, a da je Dritan Abazović za vrijeme 42. vlade uporno predlagao baš Brđanina.

„Prvi zaključak sa sjednice vlade je da se konstatuje da Vlada podržava predlog ministra Danila Šaranovića za razrješenje Brđanina, na osnovu odluke Skupštine. Jednoglasno. Dvije druge tačke odlažu se za ponedjeljak, a ministar Šaranović treba da pripremi proceduru. Serija netačnih medijskih izvještaja je bila, lažne su vijesti u pitanju da sam ja navodno skinuo predlog sa dnevnog reda“, rekao je Spajić.

On je potvrdio da je kadrovska komisija preporučivala da Šaranović kao ministar privremeno koordinira policijom. No, kaže, mada to jeste nekad bila praksa, u ovom slučaju potrebna je detaljna analiza jer ne smije biti želje da se politizuju profesionalne funkcije kao što je direktor policije. On je rekao da je zakon o unutrašnjim poslovima jasan – policijski čelnik ne smije politički djelovati.

„Bitno je da se sprovede koordinacija sa Evropskom komisijom. Ne da se dogovaraju o personalnim rješenjima, nego o principima“, kazao je Spajić.

On je rekao da nikome neće dozvoliti da ugrozi dobijanje IBAR – dokumenta koji je put ka dobijanju završnih mjerila za poglavlja 23 i 24.

Kazao je da u Briselu i kod naših partnera ne smije postojati sumnja da neko želi da politizuje policiju.

„Vladavina prava u Crnoj Gori skrinuje se kao da smo država članica EU. Ne smijemo da kiksamo. Izvještaji će ići jednom mjesečno o vladavini prava u Crnoj Gori“, rekao je Spajić nakon sjednice vlade u petak.

Podsjetimo, Brđanin je na čelnoj poziciji u Upravi policije, u dva navrata proveo dvije godine i četiri mjeseca, računajući i period tokom kojeg je bio vršilac dužnosti. Međutim, tokom 2023. godine, 43. Vlada ga je poslala na pauzu od osam i po mjeseci i to rješenjima o prestanku njegovog mandata za koja je ocijenjeno da su nezakonita. Kao pobjednik na sudu, ponovo je sjeo u direktorsku fotelju, 12. decembra prošle godine.

Izvor-rtcg