On je dodao da u litijalama ima nešto eshatološko, te da ovo nije samo istorija, već da se u Crnoj Gori dešava nešto biblijsko.

“Vladika Teodosije kada je bio na litijama, rekao je da nikada nije imao ljepši osjećaj vaskrsenja kao na litiji u Nikšiću. Uvjeren sam da sa našom djecom i našim narodom uporedo idu i Božiji anđeli”, rekao je vladika Joanikije.

Ovo je refleks iz kosti naših predaka koji su za vjeru živjeli, stradali i krv prolivali

On je ukazao da vlast koja je preuzela poteze otimanja svetinja hoće ne samo da otme svetinje već da zatre i vjeru i narod, te da nema nikakve sumnje da je to jadan zli naum.

“Ovo je božanski momenat koji nas je sabrao. Ovo je refleks iz kosti naših predaka koji su za vjeru živjeli, stradali i krv prolivali”.“Nemam šta da kažem pošteno rečeno što se tiče razgovora (sa Vladom). To su razgovori kao naši preci u teškim vremenim sa agama i begovima. Ajde pak su to naši ljudi, ali ima tu mnogo nepovjerenja i nisu oni odustali ni od čega. To je kad neko želi nekome da otme dom i kuću. On mu uzima dostojanstvo, život, čast i sve. To je više od materijalnog bogastva”, dodao je vladika.

Joanikije se osvrnuo i na riječi predsjednika DPS-a Mila Đukanovića koji je mošti Svetog Vasilija Ostroškog nazvao “kosti”.

„Ovaj naš neobrazovani predsjednik i čovjek spaljena duša što se tiče duhovnosti i kulture – on je rekao „kosti“.“Naš narod i vjerujući i nevjerujući ako je ikada nekog poštovao onda je to Sveti Vasilije. Živi svetac sigurno nas danas predvodi. On nas je onako okupio u Nikšiću, uzeo na sebe ono zlo vrijeme. Težega dana nije bilo od onog nevremena u Nikšiću. Svi su se skvasili do gole kože. Da su se negdje drugo skvasili većina bi se porazbolijevala, ali niko se nije razbolio i koliko ja znam to je čak bila kao neka banja, a posle nam je Bog poslao lijepo vrijeme i svečanosti koji su zaista Božji dar i blagoslov i ove litije zadivile su ne samo naš i srpski narod nego cio svijet”, kazao je vladika Joanikije.

On je upozorio i da samo vlast može na litijama nešto da podmetne, i da se ne treba se suzdržavati i kazati da je to tako.

“Jedino ukoliko bi se dogodili neki incidenti to će vlast da iscenira”, poručio je vladika.