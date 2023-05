Vladimir Dobričanin-Otvorena je Pandorina kutija Kurtija!

Otvorena je Pandorina kutija Kurtija!

Već nekoliko decenija potpuno je legalno i legitimno proterivati Srbe sa njihovih vekovnih prostora. Radili su to u Krajini, pokušali u Bosni, zpočeli na Kosmetu, a danas žele da stave pečat apokalipse na severne Srpske Kosmetske opštine.

Da li više vredi obraćati se bilo kojoj evropskoj i svetskoj instituciji?

Da li se vredi obratiti onima koji su bacili pravo pod noge i obesmislili Ujedinjene na je i rezoluciju 1244?

Da li se obratiti onima koji danas kukaju nad Ukrajinom, a na samom kraju XX veka su besomučno ubijali Srbe u ratu koji je najnepravedniji u ljudskoj istoriji srazmerno vojnoj snazi ali i jedan od najčasnijih jer se David opet suprotstavio Golijatu?

Naš narod na Kosmetu je opet, po ko zna koji put, ostavljen da se sam brani. Ništa novo…tvrd je to narod…zna on kako će u to ne sumnjajte!

Dve slike su, svaka na svoj način prikazale realnost života na Kosovu i Metohiji.

Prva, snajper na prozoru Opštine Zvečan, institucije koja bi trebala da garantuje suživot i građansku sigurnost.

Upravo su te reči potpuno nepoznate Kurtijevim kerberima koji su naslednici ili upravo (sa)učesnici u zločinima onih koji su ubijali, klali, palili u krečanama i prodavali organe Srpskih mučenika danas zgroženim Evropljanima.

Ovaj snajper je uperen u svakog Srbina i svaku Srpkinju, ne samo na Kosmetu već i u Beogradu, Banja Luci, Podgorici, Čikagu, Londonu, Beču …

Ovaj snajper se sprema da ponovo puca u Milicu Rakić, i mnoge druge Milice, Dušane, Miloše i Lazare smo zato što su Srbi.

Druga slika. Neko bi, na prvi pogled prokomentarisao dignut srednji prst kao čin nevaspitanja ovog malog, a velikog čoveka, Srbina, junaka.

Ne prijatelji moji, ovaj mali se rodio i porastao na Kosmetu. On nije rastao uz zelene parkove i nepregledne ravnice. Njegova reka, njegov Ibar nije bila reka na kojoj se kupao i lovio svoju prvu ribu. NE! Ibar je za njega granica, nepremostiva međa između njega i onih koji su mu oteli normalno odrastanje!

On, ovako mali, već zna za nasilje i smrt. On zna za MOST koji ne spaja već razdvaja njega i njegovu porodicu od nečovečnog progona koji je ovih dana više nego zloslutna realnost!

Njegov podignuti srednji prst nije ruganje niti pretnja. Taj prst je mač, taj prst je njegov mali ali gromoglasni URLIK da ODVADE NEMA NAZAD! Ovaj prst je njegov prkos prema nečemu što ga plaši!

Živ nam i zdrav bio junače!

Kosmet će i dalje biti srce Srbije!

Dogodine u Prizrenu…možda i ove…Bog zna!