Vladimir Tomić, odbornik DPS, na predstavljanju predsjednika opštine u Šavniku: Da ostane vjeran pravoslavlju, svetosavlju i krsnoj slavi!

Važno mi je da u ovom trenutku naš prijatelj i sugrađanin Vlatko Vuković ostane čovjek, ostane vjeran Hristu, vjeran pravoslavlju, svetosavlju, krsnoj slavi i svijeći, da ostane vjeran tradiciji drobnjačkog plemena i svoje ugledne porodice, kazao je prilikom izbora Vlatka Vukovića za predsjednika Opštine Šavnik, njegov partijski kolega i predsjednik kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS), Vladimir Tomić.

Vlatko Vuković, koji je predsjednik Opštinskog odbora DPS Šavnik i dosadašnji potpredsjednik Opštine, na čelu Opštine Šavnik izabran je danas glasovima 19 odbornika vladajuće, DPS, dok su tri odbornika Demokratskog fronta (DF) i jedan Demokratske Crne Gore, bili uzdržani.

Vlatko Vuković je na ovu funkciju izabran jer je njegov prethodnik, Mijomir Vujačić, preminuo 1. januara ove godine.

Tomić je na sjednici Skupštine opštine, kazao da mu u ovom trenutku nije važna službena biografija Vukovića, već vjera u Boga.

„Za mene Vuković nije samo jedan momak iz Drobnjaka, već je to ime i prezime jednog vrlog viteza iz 14. vijeka i vojvode i to je ime i prezime kojim ga je otac darivao na rođenju. Darivao ga je dakle i kosovskim mitom i kosovskim štitom. Ono što očekujem od Vukovića jeste da formira jak tim pravnika koji će čuvati njegov integritet i ugled i naše opštine i brinuti o zakonitosti odluka koje bude donosio da ne bi, ne daj Bože, došao u sukob sa zakonom“, kazao je Tomić.

Prema njegovim riječima, ukoliko Vuković želi sebe da obesmrti, mora sa lokalnim sveštenstvom i monaštvom da se „zagleda u temelje porušenog hrama, manastira Jelovice, gdje su trojica Vukovića monaha, Savatije, Mihailo i Danilo i molili Boga za sve nas i za svoje bratstvo“.

„Ovo govorim iz razloga što vjerujem ako se bude, a izvjesno je da hoće, bavio temama lokalnog značaja, ako nekada dođe u priliku da bira između carstva zemlje i carstva neba, Vlatko Vuković neće pogriješiti. Kada je u pitanju to naše malo parče zemlje i naša opština vjerujem da smo svi saglasni da nas najviše tišti i boli to što se u njoj oslikava pogubna migracija i mortalitet. To je pitanje kojim svi zajedno treba da se pozabavimo, predsjednik najviše, i vjerujem da će svim silama pokušati da osnaži mali izvor novorođenih plemenika koje smo do sada darivali sa po 300 eura, a vjerujem da zaslužuju i 3.000 ako je moguće. I to je nešto za šta ne smijemo da žalimo i za šta moramo imati sredstava i što nam mora u ovom trenutku biti najpreče jer od toga direktno zavisi opstanak i naših vrtića, škola, sela, institucija, i možda i same cijele opštine“, poručio je Tomić.

Vlatko Vuković, predsjednik opštine Šavnik

izvor: vijesti.me