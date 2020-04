Vladine mjere podrške poljoprivredi i ribarstvu: više od 17 miliona eura za otkup, kredite, kamate, avansna plaćanja…

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović predstavio je danas poseban paket mjera podrške poljoprivredi i ribarstvu vrijedan više od 17 miliona eura.

„Od sektora poljoprivrede s pravom se očekuje snažan doprinos oživljavanju ekonomskih aktivnosti, imajući u vidu raspoložive resurse, kao i evidentno iskazano značajno interesovanje brojnih građana. Zbog toga, Vladino opredjeljenje je da se pored pune realizacije svih mjera predviđenih ovogodišnjim više nego izdašnim Agrobudžetom, poljoprivreda dodatno podrži ovim posebnim programom vrijednim preko 17 miliona eura“ – rekao je potpredsjednik Vlade i predstavio mjere:

– Intervencije na tržištu u cilju održavanja stabilnosti tržišta, stabilnosti cijena i dohotka proizvođača, obezbijediće se otkup i skladištenje viškova poljo-privrednih proizvoda, pomoć u njihovom plasmanu ili ustupanje javnim ustanovama. Predviđena sredstva za ovu mjeru iznose tri miliona eura;

– Podrška kupovini domaćih proizvoda – Budžetski potrošači daće prioritet nabavci domaćih proizvoda kroz obaveznost kraćih lanaca snabdijevanja koji podrazumijevaju kraće i brže transporte, a sve u cilju kvaliteta i bezbjednosti hrane i smanjenog negativnog uticaja na životnu sredinu.

Preporučuje se i ostalim naručiocima da svoje nabavke usklade sa ovim principima;

– Podrška plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana. U cilju skraćenja rokova plaćanja, Vlada će obavezati IRF da obezbijedi kreditnu podršku trgovinskim lancima, uz obavezu plaćanja domaćim proizvođačima u roku ne dužem od 15 dana;

– Povoljni krediti za nabavku obrtnih sredstava registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima, i ribarima.

Krediti će se odobravati do maksimalnog iznosa od 20.000 eura, uz kamatu 1,5 odsto, rok otplate do dvije godine i grejs period do jedne godine.

Predviđena sredstva za ovu mjeru iznose oko 10 miliona eura;

– Za korisnike ovih kredita Vlada će platiti kamatu u grejs periodu za šta će biti obezbijeđeno oko 150.000 eura;

– Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede. Ovom podrškom će biti obuhvaćeno 529 osiguranika kojima će biti plaćeni ukupni dopri-nosi osiguranja u trajanju od šest mjeseci. Finansijska sredstva potrebna za ovu mjeru iznose 100.000 eura;

– Jednokratna podrška za 3.200 korisnika staračkih naknada u iznosu od 64 eura za šta je opredijeljeno 225.000 eura;

– Jednokratna pomoć za 184 ribara sa važećom dozvolom za šta je opredijeljeno 200.000 eura i

– Avansna isplata 80 odsto premija u stočarstvu i po hektaru obradive površine, na osnovu podataka iz prethodne godine. Po ovom osnovu, proizvođačima će se u prvoj polovini maja isplatiti oko 3.500.000 eura.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja je kazao da vjeruje da ćemo, pored izdašne nacionalne i evropske podrške iz Agrobudžeta i uz ove posebne Vladine mjere podrške, nastaviti dinamičan razvoj naše poljoprivrede.

Datum objave 24.04.2020 14:30 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

