Putevi u Crnoj Gori su danas mokri i klizavi, a vidljivost je smanjena. Vozačima se savetuje da na put ne čreću bez zimske opreme, da voze oprezno, da brzinu prilagode uslovima na putu i ​​da se na put ne kreću bez zimske opreme. Intenzitet saobraćaja je umeren, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore AMSCG.

Do 01. aprila naredne godine obavezna je upotreba zimskih guma za sva motorna vozila na putevima gde je naznačeno signalizacijom bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi. Kada na ostalim djelovima i dionicama puta koji nisu obuhvaćeni Naredbom postoje zimski uslovi (sniježne padavine, snijeg, led ili poledica na kolovozu ) na vozilu moraju biti pneumatika za zimsku upotrebu na svim točkovima.Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatike koja se koristi u ovom period je 4 mm.

Na auto putu posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno za sve vrste vozila.

Na regionalnom putu R-13 dionica Mateševo-Kolašin danas se neće obustavljati saobraćaj.

Od 26.09. pa do završetka radova na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mestu Sokolovina zbog sanacije obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila.

U mjestu Gojakovići, regionalni put Đurđevića Tara –Mojkovac, od 27.09 do 25.12.2023. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni a na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila nosivosti preko 7,5 tona zbog sanacije klizišta.

Od 27.09. obustave saobraćaja na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani su radnim danima od 08.30 do 11.30 i od 13.45. do 16.45.

U danima vikenda, subotom i nedeljom saobraćaj se obustavlja u terminu od 09.00 do 15.00 sati.

Do 30.11.2023 godine na magistralnom putu Nikšić-Vilusi, na dionici Nikšić-Kuside saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 11.00 i od 14.00 do 16.00 sati u periodu. Nedeljom nema obustava saobraćaja.

Privremeno se od 22.11.2023.god do 31.12. odobrava potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 11.00. casova i od 14.00 do 16.00 časova osim nedelje na mag.putu M-3 dionica Jasenovo Polje –Nikšić u okviru rekonstrukcije mag puta Plužine-Nikšić –Danilovgrad.

Zbog izvođenja rudarskih radova u okviru izgradnje puta Čekanje-Čevo, na dionici regionalnog puta R-17 Čekanje-Resna dolazi do ukupne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 12.00 i od 13.00 do 16.00 sati sa početkom od 31.07.2023. .

Od 25.09.2023 do završetka radova na magistralnom putu Podgorica-Tuzi –Božaj u dužini od 700m kod kružnog toka u Tuzima odobrava se ukupna obustava saobraćaja. Saobraćaj se obavlja lokalnim putem.

Do 30.11.2023 godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni zbog izvođenja radova kao i povremeno totalnu obustava saobraćaja ne duži od 30 minuta na rekonstrukciji mag.puta M-2 dionica Lepenac –Ribarevina –Poda –Berane na lokalitetima Ribarevina-Poda i Poda-Berane.

Privremeno se u periodu od 15.11.2023. bog 15.12. odobrava povremena totalna obustava saobraćaja ne dužine od 15 minuta zbog izvođenja radova na iskopu kosine u okviru izgradnje puta Cetinje – Nikšić na dionici mag. puta M-10 Podgorica –Cetinje raskrsnica Cetinje.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, lokalitet Vukov most zbog radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjernom na mjestu izvođenja radova.

Na regionalnom putu Mateševo-Kolašin u toku je rekonstrukcija puta zbog čega se saobraćaj obavlja jednom trakom naizmjenično na mjestima izvođenja radova.

Zbog izvođenja radova na izgradnji Bulevara Vilija Branta na mag.putu M-2 dionica Podgorica –Bioče (od ukrštanja sa Mosorskom ulicom do kružnog toka –skretanje za autoput) saobraća se dvosmjerno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Promijenjen je režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta .

Na autoputu se saobraćaj bez izmena u režimu saobraćaja.

U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a sedam osoba lakše povrede.

Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807, 020234999 063239987.

Izvor-cdm