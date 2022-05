Vraćamo se gdje god išli, jedan je zavičaj

Porazni statistički podaci o iseljavanju iz opštine Pljevlja, o odlascima mladih najčešće su posledica nemogućnosti mladih da zasnuju radni odnos u svom zavičaju. Mnogi za isti posao imaju duplo veće zarade u Podgorici. Porodični ljudi računaju da će djeci lakše omogućiti školovanje odlazeći u veće gradove. Ma gdje da čovjek ode u njemu uvijek živi radost djetinjstva, sjećanje na bezbrižnost i druženje. Kako je to izgledalo prije desetak godina divno je opisao naš sugrađanin Slobodan Bujišić, koji je Vaskrs proslavio u Alžiru, Božić u Španiji a i porodičnu slavu Svetog Đorđa na prekookeanskom brodu. Uz čestitke povodom porodične slave i želje za mirnim morem, prenosimo Slobodanov opis sjećanja na turnir i druženje povodom Prvog maja.

USNULI ZAVIČAJ

PRVI Maj-jedan od najdražih datuma mog odrastanja. Nekad a nije bilo davno „živjeli“ smo za taj dan(Mišo, Borko, Nedjo, Mićo, Ivko, Dražen, Bojan, Vuk, Slobo, Miloš)…Nostalgija i pomalo tuga zbog daljine u kojoj sam sad i razočarenja jer je PRVI MAJ utihnuo u mom kraju. Kao i svako proljeće taj PRVI MAJ donosio je radost okupljanja i sloge, takmičarskog naboja i prijateljstva. Moj trud i zalaganje da opstane taj PRVOMAJSKI turnir pomogli su samo rijetki. Mnogima je bilo smiješno zašto neko to radi bez interesa!? E baš taj interes je ubio sve u nama kao društvu! Posebno mi je žao što mladje generacije ne zanima ništa bar ne većinu da bi oživeli rodni kraj. A svuda se stiže u druge gradove i sela na ista ta okupljanja. Sećam se jednog predivnog PRVOG MAJA kada je pored sportskog nadmetanja bila izložba skulptura našeg komšije Ilije. Kada se spoji sport i umjetnost svi su na dobitku onom duševnom. U nadi da će oni koji su ostali u mom kraju uz pomoć svih nas oživjeti ono što je trajalo preko 30 godina.. MAOČKA KOTLINA I VRULJA TO ZASLUŽUJU. Hvala svima koji su pomagali i učestvovali, do nekog daće Bog zajedničkog 1.maja, uz stihove jedne od najljepših pjesama, da se vraćamo gdje god išli jer samo je jedan ZAVIČAJ!!!

„OSTAJTE OVDE SUNCE TUDJEG NEBA

NEĆE VAS GRIJATI KAO ŠTO OVO GRIJE

GORKI SU TAMO ZALOGAJI HLJEBA

GDJE SVOGA NEMA, GDJE BRATA NIJE“