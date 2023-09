Vraneš ispunio obećanje – Iseljen DPS iz „Trepče“

Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš donio je krajem jula odluku da opštinska organizacija Demokratske partije socijalista u tom gradu mora da se iseli iz prostorija zgrade „Trepča“ u centru grada, koje je koristila više od dvije i po decenije.

-Te prostorije su u ekskluzivnom dijelu grada i vlasništvo su Opštine Pljevlja. Nedopustivo je da ih besplatno koristi bilo koja partija, pa makar to bio i DPS. Za ovaj prostor su već zainteresovani vlasnici banaka, apoteka, advokati, jedan od trgovinskih lanaca itd. Opština može od zakupa ovih prostorija da ubira značajnu svotu novca. Moramo se konačno naučiti da nema privilegovanih, pa makar to bio do juče svemoćni DPS – rekao je Vraneš tada obrazlažući tu odluku.

Vraneš je tom prilikom rekao da je njemu ,,na prvom mjestu interes građana Pljevalja“ i dodao:

-U krajnjem, taj prostor ćemo ponuditi Domu penzionera ili Fondu PIO kako naši sugrađani starije dobi ne bi, kao do sada, morali da se penju na treći sprat. Što se tiče lokacije za kancelarije DPS-a, kolege iz ove političke partije će morati da izaberu između neke od prostorija u vlasništvu Opštine ili naknadu koja im po zakonu pripada ako uzimaju pod zakup prostorije od nekog privatnog lica, identično kao i druge političke partije. Nema privilegovanih, sve je javno i transparentno, a interes građana je na prvom mjestu – obećao je tada Vraneš.

-Mi smo prostorije nažalost koristili bez ugovora. Od Opštine nijesmo dobijali novac što nas sleduje za zakup prostorija već smo koristili opštinske. Tako da smo nemoćni u ovoj situaciji – kažu iz DPS-a.

