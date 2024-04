Predsjednik Opštine Pljevlja dr Dario Vraneš sa saradnicima, prisustvovao je, 13. Aprila, obilježavanju godišnjice od herojske smrti Božidara Žugića u Bačkom selu Gložane. Nakon položenog vijenca na spomen obilježje Božidaru Žugiću i svim drugim postradalim pripadnicima Kraljevske jugoslovenske vojske 13. aprila 1941. godine, Vraneš je uputio zahvalnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi, stanovnicima slovačkog sela Gložane, lokalnoj upravi Bačkog Petrovca i Vojsci Srbije, što su sačuvali od zaborava ime Božidara Žugića, posjetivši tom prilikom da su mnogi željeli da se zaboravi junačka smrt Žugića, kao i stradanje njegove porodice. On je posebno istakao da Opština Pljevlja ima plan da u narednom periodu dodatno radi na čuvanju uspomene na poručnika Žugića.

-Ime Božidara Žugića i njegova pokazana hrabrost na današnji dan 1941. godine i nakon 83 godine nas okuplja. Njegovo ime već decenijama usmjerava i vodi svakog čestitog čovjeka i svakog iskrenog patriotu.

Nije se Božidar Žugić pogađao i dogovarao sa neprijateljima i sa onim koji su predaju željeli. Nisu se dogovarali sa neprijateljima srpskog naroda ni njegovi slavni preci Tripko Džaković i Mićo Žugić.

Božidar Žugić je želio vječnost, jer je bio vaspitan u svom domu od oca Vukašina i majke Marije, da je svak rođen da po jednom umre a da čast i bruka žive dovijeka. Božidar Žugić je izabrao podvig i čast, kazao je Vraneš i istakao da se Žugić odlučio za podvig koji nisu mogli prikriti ni komunisti u pljevaljskom kraju koji su decenijama pokušavali da se njegovo ime zaboravi.

-Kao predsjednik Opštine Pljevlja odrastao sam na priči o Božidarovoj hrabrosti i o želji nekih da se njegovo ime zaboravi. Tako sam uporedo slušao kako je poznati pljevaljski guslar Novica Cvijović sklonjen sa pozornice kada je zapjevao pjesmu o Božidaru na svečanom otvaranju Doma kulture u Pljevljima 1950. godine, kako je 1977. godine sa izložbe sekretar komiteta u Pljevljima uklonio fotografiju Božidarovu jer je on bio Kraljev oficir, kako je bez državne pomoći živjela njegova majka Marija, ali sam slušao i šapat naroda o njegovoj junačkoj smrti, kazao je Vraneš i dodao da u Gložanima odaje poštu u ime svih onih Pljevljaka koji su znali i koji i danas znaju da cijene junaštvo i hrabrost ovog hrabrog Durmitorca koji je sa svojom porodicom bio i stanovnik Pljevalja.

-Odajemo mu priznanje jer svi čestiti stanovnici Pljevalja žele da im podvig Božidara Žugića bude putokaz u životu njihove djece. Ti čestiti ljudi su u Pljevljima podigli i spomen bistu, pritom vode računa i o onoj spomen bisti na obali rijeke Tare, koju je podigla njegova majka Marija.

Nastojaćemo da i u narednom periodu ističemo ime Božidara Žugića kao što ističemo hrabrost svih onih Pljevljaka koji su 1914. godine držali lijevi bok srpskoj vojsci na Ceru, svim onim koji su 93 dana hrabro od Drine do Mojkovca štitili 1915 i 1916. godine povlačenje srpske vojske prema Albaniji. Božidar Žugić je izdanak svih onih hrabrih vitezova koji su iz pljevaljskog kraja i drugih krajeva pohitali u pomoć Karađorđevim ustanicima 1804. godine i koji su se više od jednog vijeka borili za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda.

Narod pljevaljskog kraja je doživio vrijeme kada slobodno može slaviti čast, viteštvo, junaštvo heroja: danas ovde u Gložanu Božidaru Žugiću, a već sjutra u Tikovi kod Pljevalja Peđi Leovcu, zaključio je Vraneš.

Predstavnici sela Gložani, lokalne uprave Bački Petrovac, bratstva Žugića uputili su zahvalnost Vranešu, ističući da ih raduje što konačno, nakon 83 godine u Gložanama vide i predsjednika Opštine Pljevlja.

Pvsvitanje