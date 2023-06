Vraneš podnio krivične prijave protiv dvojice direktora, tvrdi da su zapošljavali nezakonito

Direktore Centra za kulturu i Centra za sport i rekreaciju, Nebojšu Rubežića i Predraga Doderovića, na te funkcije je izabrala vlast koju je predvodio DPS.

Zbog nezakonitog zapošljavanja, predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš podnio je krivične prijave protiv direktora Centra za kulturu Nebojše Rubežića i direktora Centra za sport i rekreaciju Predraga Doderovića.

Rubežića i Doderovića je na te funkcije izabrala prethodna lokalna vlast koju je predvodila Demokratska partija socijalista.

Iz kabineta predsjednika opštine je saopšteno da su prijave podnijete, zbog osnovane sumnje da su Rubežić i Doderović prekršili zakon prilikom zapošljavanja više osoba, a nakon što je juče obavio razgovor sa njima.

Vraneš je Vijestima kazao da još ne mogu da saopšte tačan broj radnika koji su zaposleni na nezakonit način, jer se još uvijek provjeravaju svi ugovori.

“Primali su iz Čistoće po ugovorima o preuzimanju radnike za stalno, a uz to nisu imali ni saglasnost osnivača odnosno predsjednika Opštine. Kažu da im je bivši predsjednik na riječ rekao da ih preuzmu iz Čistoće, a nije im potpisao”, kazao je Vraneš.

Vraneš je optužio bivšu lokalnu vlast da je u preduzeću Čistoća od 23. oktobra prošle godine do 26. aprila ove godine primila samo u lokalno preduzeće Čistoća na neodređeno vrijeme preko 70 novih radnika.

To je jedno pravno nasilje, jedna hajdučija prema opštini Pljevlja. To su uglavnom ljudi koji su manje kvalifikovani, ili nekvalifikovani. Tako je i sa ostalim preduzećima. Mi smo za nepunih pola godine dobili 150 ljudi na budžet, koji nažalost ne mogu mnogo da koriste opštini Pljevlja. Imamo sad jednu situaciju da imamo višak zaposlenih ali da nemamo ljudi stručnih i valifikovanih. Mi nikoga nećemo vratiti kući i ostaviti bez posla ali ćemo morati naći način da te ljude zaposlimo. I iskoristimo njihov potencijal. Nedostaje nam visokostručni kadar. Nemamo ljudi koji će da iznesu sve ove stvari. Nemamo ekonomiste, arhitekte, građevinske inžinjere, pravnike. Ali se nadam da ćemo to sve da prevaziđemo i da će vrlo brzo građani Pljevalja osjetiti šta znači kada se domaćinski opština vodi“, rekao je Vraneš.

