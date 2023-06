VRIJEME DANAS u Crnoj Gori

Na sjeveru: Promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a u jutarnjim i popodnevnim satima ponegdje i slaba kiša. Ujutru ponegdje po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost. Temperatura od 18 do 24 stepena.

Na jugu, sunčano ili pretežno sunčano. Poslijepodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, s malim izgledima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše, promjenljivo oblačno s povremenim sunčanim periodima i nestabilno s kišom. Popodne lokalni pljuskovi s grmljavinom. Kasno popodne i naveče očekuje se pojačan sjeveroistočni vjetar. Temperatura u najtoplijim predjelima oko 28 stepeni.

MORE, malo talasasto, na otvorenom do umjereno talasasto. Vjetar ujutru slab istočni, tokom dana slab do umjeren zapadni, uveče i tokom noći uz obalu pojačan do jak sjeveroistočni. Temperatura mora oko 24 stepena. UV index, visok, oko 7 UV jedinica.

Crna Gora – NAREDNA TRI DANA

Na sjeveru: Danas, promjenljivo do pretežno oblačno s kraćim sunčanim periodima, povremeno i mjestimično kiša i grmljavina.

U srijedu ujutru lokalno s maglom. Prijepodne pretežno sunčano, sredinom dana i popodne u planinama jači razvoj oblaka s uslovima za lokalno kratkotrajnu kišu s grmljavinom.

Na jugu: Danas pretežno sunčano, toplo i sparno uz povećano prisustvo oblačnosti. Popodne u centralnim planinskim predjelima, u planinskom okruženju oko Glavnog grada i u regionu Orjena, pojačan razvoj oblaka s uslovima za kratkotrajnu kišu s grmljavinom.U srijedu, pretežno sunčano i toplo. Popodne u centralnim planinskim predjelima i u planinskom zaleđu Boke moguća je kratkotrajna kiša s grmljavinom.

I za kraj još jedan podatak koji kaže da je – 12. juna 2003. godine u Podgorici temperatura dostigla 39,6 stepeni, što je rekordno visoka temperatura na teritoriji Crne Gore za jučerašnji dan.

Izvor-rtcg